Moravanům k lepšímu výsledku na Stínadlech nepomohla ani vedoucí branka kanonýra Poznara. Teplice totiž skóre zásluhou Řezníčka bleskově srovnali a po přestávce zápas otočili. Nejprve se hlavou trefil Schejbal, v závěru pak Řezníček zkompletoval svůj hattrick.

Hostující trenér Páník udělal v základní sestavě oproti poslednímu dvěma domácím zápasům s Opavou a Příbramí dvě změny. Místo Condeho nastoupil kapitán Jiráček, zraněného Čanturišviliho nahradil Fantiš. Teplický kouč Hejkal postrádal proti Zlínu vykartovaného Kučeru a Marečka.

Ševci využil změn v domácí sestavě a hned po čtvrt hodině hry šli do vedení. Jiráček parádní přihrávkou našel v šestnáctce soupeře neobsazeného Poznara a nejlepší střelec Fastavu uklidil balon do sítě. Byla to již devátá trefa zkušeného forvarda v letošním soutěžním ročníku FORTUNA:LIGY.

Vzápětí měl druhý gól Fastavu na kopačce Janetzký, ale ve výhodné pozici mířil vedle.

Na druhé straně se ve 21. minutě připomněl také nejlepší domácí střelec. Řezníček po rychle zahraném autu se před pokutovým území dostal k míči a přesnou ranou k pravé tyči srovnal na 1:1. Pro teplického kanonýra to byl jubilejní desátý gól.

Severočeši po vyrovnávací trefě ožili a výsledek ještě do konce prvního poločasu mohli otočit. Ránu Jakuba Mareše po chybě Buchty a přihrávce Řezníčka skvělým zákrokem zneškodnil hostující gólman Dostál, který pak dalším parádním zákrokem vychytal nebezpečného Řezníčka.

I Moravané se v úvodní části několikrát dostali do zakončení, ale ránu Bartošáka vyrazil Grigar a dorážka Janetzkého skončila mimo.

Zlín po přestávce už tolik aktivní nebyl a v 65. minutě podruhé inkasoval. Po Moulisově rohu Nazarov přizvedl míč a nepokrytý stoper Schejbal oslavil svůj návrat do domácí sestavy vedoucím gólem.

Ševci mohli bleskově srovnat, ale Jiráčkova střela šla těsně vedle a tutovku střídajícího Jawa zmařil výtečný Grigar. Moravané se dál tlačili do zakončení, pokus Matejova však skončil mimo a mezi tři tyče se nevešla ani šance Poznara.

Teplice byly v zakončení přesnější, odpor Fastavu zlomil Řezníček, který v 79. minutě zvýšil na 3:1. V závěru ještě zkušený forvard zkompletoval svůj hattrick a bylo hotovo.

Ševci druhý poločas na Stínadlech nezvládli, smutnit ale nemusejí. Po dalším zaváhání Karviné jsou totiž definitivně zachránění. Poslední dva duely letošní sezony tak ševci mohou odehrát v naprostém klidu. V sobotu se Zlíňané rozloučí s věrnými fanoušky na Letné, kde vyzvou Karvinou.

FORTUNA:LIGA, skupina o záchranu • 3. kolo -

FK Teplice - FC Fastav Zlín 4:1 (1:1)

Branky: 21., 79. a 87. Řezníček, 65. Schejbal - 16. Poznar

Rozhodčí: Hocek - Šimáček, Matoušek (Klíma)

Žlutá karta: Džafić (Zín)

Diváci: 1500 (omezený počet)

Teplice: Grigar – Nazarov, Čmovš, Shejbal, Hyčka (69. Černý) – Žitný, P. Mareš (Ljevakovič) – Moulis (86. Vondráček), Trubač (69. Emmer) – J. Mareš (59. Radosta), Řezníček. Trenér: Hejkal.

Zlín: Dostál – Matejov (80. Bačo), Buchta, Simerský, Bartošák (68. Cedidla) – Džafič (61. Conde), Hlinka (82. Martínez), Jiráček, Fantiš - Poznar, Janetzký (61. Jawo). Trenér: Páník.