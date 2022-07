Šikovný Afričan do Evropy zamířil v osmnácti letech. Vyhlédla si jej portugalská Braga. Odtud se přesunul do Maritima, kde nastupoval v mládežnických kategoriích a B týmu.

Nyní by se rád prosadil v české lize. „Rád asistuji a hodně střílím,“ říká s úsměvem rychlonohý křídelník.

Owusu ovšem není jedinou posilou, kterou vedení klubu TRINITY včera představilo.

Další posilou fotbalistů Zlína se stal černohorský útočník Nedeljko Kovinić.Zdroj: FC TRINITY Zlín

Další novou tváří je černohorský útočník Nedeljko Kovinić.

„Stejně jako Johnson Owusu i Nedeljko Kovinić patří do portfolia našeho zahraničního partnera klubu. Na těchto pozicích jsme chtěli zvýšit konkurenci, ale mrzí nás, že hned v úvodu přípravy si přivodili svalové zranění. Věříme, že se brzy zapojí do tréninku s týmem,“ řekl po podpisu obou hráčů generální manažer klubu Zdeněk Grygera.

Bývalý hráč srbských celků Radnicki, Bokejlj, Partizanu Bělehrad U19 a Budućnost Podgorica přichází posílit zlínskou ofenzivu.

„Jsem pohyblivý hráč s dobrou hlavičkou a silný na míči,“ představil se fanouškům.V Baťově městě je od začátku přípravy. Brzy se ale zranil, a tak do žádného přípravného utkání ševců nezasáhl.„Udělám ale maximum pro to, abych naplnil všechna očekávání a pomohl týmu k co nejvíce bodům,“ řekl odhodlaně skoro dvoumetrový útočník.

Zlín už za krátkou dobu stačil poznat. „Je to krásné město. Zatím jsem velmi spokojený. Myslím, že tento klub je pro mě dobrou volbou,“ věří.V začátcích mu velmi pomohl parťák Vukadin Vukadinović.

„Rychle jsme se skamarádili. Hodně mi po příchodu do Zlína usnadnil aklimatizaci,“ cení si.

Příznivci ševců stejně jako kouč Jelínek věří, že to Balkáncům bude klapat i na hřišti.