I když se podzimní přestupové okno dávno zavřelo, získali fotbalisté Zlína výraznou posilu. Vedení posledního týmu FORTUNA:LIGY administrativně dotáhlo příchod Pabla Gonzáleze. Třicetiletý španělský záložník s ševci trénuje deset dní, nyní se definitivně stal hráčem FC Zlín.

Fotbalisty Zlína posílil španělský záložník Pablo González. | Foto: FC Zlín

Bývalý středopolař Dukly Praha a Sigmy Olomouc přišel do Baťova města po vypršení smlouvy v izraelském Hapoelu Tel Aviv jako volný hráč, na Letné podepsal smlouvu do konce sezony.

„Jsme rádi, že se příchod Gonzáleze dotáhl. O Pabla jsme měli zájem už dříve, ale tehdy upřednostnil Olomouc. Nejen v Sigmě prokázal, že je to velmi kvalitní hráč, který je výborný na míči, má kvalitní rozehrávku, umí dát gól. Všichni věříme, že nám pomůže,“ uvedl viceprezident FC Zlín Zdeněk Grygera.

Stejně to vidí i trenér Pavel Vrba. „Pablo miluje ofenzivu, chceme toho využít," říká zkušený kouč.

„Je velice silný na míči, technicky dobře vybavený. Dokáže vyřešit i složitější situace na malém prostoru. Předpokládám, že se dokáže dostat i do gólových příležitostí a že nám ve finální fázi pomůže k tomu, abychom dávali více gólů a tím měli i více bodů," přidává.

Třicetiletý González patří mezi ofenzivní univerzály. Hrát může na stranách i uprostřed hřiště. Nejčastěji nastupuje na pozici ofenzivního záložníka nebo pod hrotem. Má tvrdou střelu, rozehrává standardní situace.

„Zrovna dneska (ve čtvrtek - pozn. red.) budeme nacvičovat nějaké věci. Určitě jej do toho zapojíme a uvidíme, jak se s tím srovná a co dokáže. Věříme, že pro nás bude v ofenzivě hodně důležitý," pronesl Vrba.

Jihoevropan prošel mládeží Atlétika Madrid i Villarrealem, v jehož dresu nastoupil ve druhé španělské lize. Hrál za Huescu či CD Toledo, v zimě 2019 přestoupil z třetiligové Salamancy do pražské Dukly. Po sestupu do druhé ligy ale klub opustil a zamířil do Olomouce. Na Hané strávil tři sezony. V dresu Sigmy odehrál 74 zápasů a vstřelil třináct branek a připsal si pět asistencí.

„Odlišoval se jako hráč od olomoucké a celkově české školy. Když máte možnost s ním dennodenně pracovat, tak vidíte, že kvalita prvního doteku těchto španělských hráčů je na jiné úrovni,“ uvedl trenér Sigmy Václav Jílek.

Po konci na Hané odcestoval do Izraele, za Hapoel Tel Aviv ale i kvůli zranění odehrál jen šest zápasů, ve kterých dal dvě branky. Naposledy nastoupil loni 5. listopadu.

Nyní je ale fit a připravený bojovat za Zlín.

„Věřím, že je připravený. Na tréninku vypadá velice dobře. Funkcionáři Zlína přivedli velmi zajímavého hráče. Doufám, že to, co ukazuje v tréninku, předvede i v zápase," přeje si Vrba.

Ševcům se podobný borec náramně šiknul. I když v posledních dvou kolech remizovali a v šestém venkovním duelu poprvé bodovali, přesto zůstávají v tabulce poslední o bod za Karvinou.

Odrazit ode dna se chtějí v sobotním domácím zápase s Mladou Boleslaví. Bude u toho i Pablo?