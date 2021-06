Nový hlavní trenér Jan Jelínek, který stále nemá asistenta, tak obdržel od vedení první dárek, vytipovanou posilu.

Odchovanec plzeňské Viktorie, se kterou získal dva mistrovské tituly a zahrál si s ní i Ligu mistrů proti Barceloně nebo AC Milán, v bohaté kariéře prošel Mladou Boleslaví, Příbramí nebo Teplicemi.

Vyzkoušel si také zahraniční angažmá, hrál v Norsku za Stavanger i anglický Brentford.

Poslední čtyři roky strávil v Ostravě. I když vedení Baníku na jaře zkušenému obránci prodloužilo smlouvu o další sezonu, Fillo si nakonec plácl se Zlínem, který o něj projevil zájem.

„Chci předeslat, že Martin pro Baník odvedl za ty tři a půl roku nesmírný kus práce. Nebylo to pro nás vůbec snadné. Martinovi u nás během jara klesla minutáž a do toho se ozval Zlín s nabídkou dvouletého kontraktu pro hráče a pravděpodobně i většího herního vytížení. Nakonec jsme tedy dospěli k dohodě a hráč přestupuje do Zlína,“ uvedl sportovní ředitel FC Baník Ostrava Alois Grussmann.

Fillo v Ostravě působil od ledna 2018. Za Baník odehrál 107 ligových utkání a vstřelil pět gólů, dva nejcennější určitě v září 2018 ve vítězném duelu proti Slavii (2:1). „Za Baník mu chci poděkovat za odvedené služby a přejeme mu, ať se mu ve Zlíně daří,“ dodal Grussmann.

Fillo se v Baťově městě potká i s bývalým parťákem z Plzně a Ostravy Václavem Procházkou. Zkušený sedmatřicetiletý zadák totiž ve Zlíně prodloužil o rok smlouvu.

Pokračovat by na Letné měl i další mazák Marek Hlinka. Vedení Fastavu by také rádo udrželo i Dominika Janoška. Mládežnického reprezentanta si ale do letní přípravy stahuje mateřská Plzeň. O jeho budoucnosti se však bude teprve jednat.

Zlínští funkcionáři s posilováním nekončí. Klub láká i další hráče. V jednání je třeba příchod libereckého záložníka Nešického, který na jaře hostoval v Opavě. Padají i jiné jména, nic podepsaného však zatím není.

Na Letné naopak po třech letech definitivně končí stoper Buchta, ve Zlíně nepokračuje ani neproduktivní Gruzínec Čanturišvili.

Velký otazník se dál vznáší nad Cheickem Condem. Mladý guinejský středopolař se v březnu vrátil do Afriky, kvůli propadlému vízu byl vyhoštěn z Česka a jeho návrat do republiky je velmi nejistý.

Nikdo neví, zda stihne start přípravy nebo jestli bude připravený na novou sezonu FORTUNA:LIGY.