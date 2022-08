Ševci hostí Jablonec, odrazí se proti neoblíbenému soupeři od ligového dna?

„Je to další domácí duel. V tom prvním se nám podařilo bodovat a my se připravujeme na to, aby všechny tři body zůstaly doma. Čeká nás Jablonec, který je s novým trenérem na podobné pozici jako my,“ připomíná trenér týmu FC TRINITY Jan Jelínek.

FORTUNA:LIGA, 4. kolo -

FC TRINITY ZLÍN (16.) - FK JABLONEC (14.)

Výkop: neděle v 16.00, stadion Letná

Rozhodčí: Starý - Vodrážka, Dobrovolný (Batík) | VAR: Proske | AVAR: Kotík

Ligová bilance: 4-12-17, 26:51.

Poslední zápas: 1:1 (50. Procházka – 37. Ikaunieks, 14. května 2022)

Pravděpodobné sestavy: Zlín: Dostál – Fillo, Kolář, Simerský, Procházka – Dramé, Didiba, Hrubý, Jawo, Čanturišvili – Vukadinović. Trenér: Jelínek.

Jablonec: Hanuš – Štěpánek, Hübschman, Heidenreich, Polidar - Považanec - Šulc, Kratochvíl, Houska, Jovovič - Sejk. Trenér: Horejš.

Tip Deníku: 1:1

Problém je, že Zlíňané neporazili Severočechy sedmnáct zápasů. Doma na Letné naposledy slavili triumf nad Jabloncem 10. září 2005, od té doby brali občas jenom bod. Také poslední tři vzájemné duely skončily plichtou.

Kdo nyní zvítězí, bude mít větší klid na práci. Poražený se dostane do nesnází, zkomplikuje si situaci, což ani jeden z mančaftů nemíní.

„Oběma týmům se moc nepovedl výsledkový vstup do soutěže. Samozřejmě, příčiny mohou být různé, ale určitě to bude souboj týmu, kdy oba budou chtít vyhrát a napravit ten start. Pokud se někdo dostane na čtyři body, je to už slušné,“ míní asistent jabloneckého trenéra Jiří Kohout.

Soupeře viděl ve všech letošních duelech. „Tým je to složený z rychlostních a vysokých hráčů. Víme, jakým způsobem Zlín v domácích podmínkách hraje. Očekávám zápas, který může rozhodnout jedna branka, jedna standardní situace, my budeme chtít zápas určitě zvládnout, “ říká před nedělní bitvou Kohout, asistent hlavního kouče Horejše.

„Je tam znát jeho rukopis, snaží se hrát více do kombinace než předešlý trenér Rada, na což se připravujeme. Věřím, že budeme v tomto zápase úspěšní,“ uvedl Jelínek.

Ten by se v neděli rád opřel také o domácí fanoušky. „Já věřím, že nás přijdou podpořit. Potřebujeme je, aby nás povzbuzovali a společně to dotáhli k vítězství,“ burcuje.

Do sestavy týmu FC TRINITY se vrací kapitán Procházky, naopak disciplinární trest si po vyloučení na Baníku odpykává útočník Silný, který by ale po dohodě obou klubů proti Jablonci, odkud ve Zlíně hostuje, stejně nemohl hrát.

Obránce Cedidla, který dostal za faul na Slávistu Ewertona dodatečný trest na pět utkání, naopak může nastoupit. Pokud se do nedělního souboje s Jabloncem nevzdá práva na odvolání, bude ještě moci do nedělního zápasu s Jabloncem naskočit a mimo hru bude až v příštím týdnu. V případě, že by se vzdal odvolání, chyběl by od 4. do 8. ligového kola a na trávníky by se vrátil v polovině září.