Fotbalisté Zlína v nadstavbové části FORTUNA:LIGY podruhé za sebou remizovali. Ševci ve 3. kole skupiny o záchranu doma hráli s Českými Budějovicemi nerozhodně 1:1, po výhře Karviné v Ďolíčku nad Bohemians 1905 v souběžně hraném duelu zůstali na posledním místě.

Fotbalisté Zlína a Českých Budějovic nastupují na utkání. | Video: Libor Kopl

Vše podstatné se na Letné odehrálo ve druhém poločase.

Na vedoucí gól hostujícího Jakoba Tranzisky odpověděl o deset minut později střídající Filip Žák. Vzápětí byl vyloučen útočník Tomáš Schánělec, ševci v dlouhém oslabení neinkasovali.

Ze sestavy Zlína po remíze v Karviné vypadl zraněný záložník Janetzký, jen mezi náhradníky usedl Holík. Od první minuty naopak nastoupili nedělní hrdina Bartošák a Gonzalez.

Ševci byli od úvodu střetnutí aktivnější, nebezpečnější. Střelu Vukadinoviće chytil gólman Šípoš.

Jihočeši ale hru brzy srovnali, rovněž hrozili. Do první velké šance se dostal hostující Suchan. Zakončoval po Ondráškově přihrávce, domácí brankář Dostál ale předvedl skvělý zákrok a střelu bravurně vyrazil na roh. Po něm hlavičkoval osamocený hostující stoper Poulolo nad.

Svižný fotbal pokračoval dál, ve 22. minutě dorážel Tranziska v těžké pozici mimo.

Na druhé straně nepotrestal chybu Dynama v rozehrávce Ikugar, z dálky mířil jen do připraveného Šípoše.

Jihočeši ale taky útočili. Po nakrátko rozehraném rohu nebezpečně pálil Suchan, Dostál míč s námahou vytáhl ze šibenice.

Ve 40. minutě centroval Vukadinović, hlavičku Ikugara chytil Šípoš. V závěru první půle ještě střílel Tranziska vedle.

Německý forvard se prosadil po změně stran. Skóre otevřel v 52. minutě hlavou po nakrátko rozehraném rohu a centru Trummera.

Trenér Červenka po inkasované brance poslal do hry tři čerstvé hráče, ševci se s příchodem Žáka, Schánělce a Nachkebii zvedli, hnali se za vyrovnáním, body.

Gól měl po rohu střídajícího Slončíka, jenž o přestávce nahradil Gonzaleze, na hlavě Cedidla, mířil však těsně vedle.

Prosadil se až v 62. minutě Žák. Jeden z domácích žolíků pohotově uklidil míč do sítě po střele Slončíka do tyče. Pro zlínského útočníka to byla první jarní trefa.

Vzápětí ale přišla pro ševce pohroma. Sudí Radina na pokyn videorozhodčího Zelinky vyloučil útočníka Schánělce, který u postranní čáry zbytečně nohou kopl ležícího Tranzisku a uviděl červenou kartu.

Zlíňané to měli v deseti složité. Měli i štěstí, když Alli orazítkoval tyč.

Na druhé straně pomohla konstrukce branky i hostům. Hlavička Slončíka skončila na břevnu!

Závěr byl otevřený, napínavý, vyhrát mohly oba týmy.

V 80. minutě měl gól na hlavě Tkáč. Domácí záložník po rohovém kopu Slončíka a střele Bartošáka zakončoval z malého vápna, míč za gólmana Šípoše ale nedostal.

Tkáč pak v nastaveném čase zakončoval akrobaticky nad, skóre 1:1 se ale nezměnilo.

Fotbalisté Zlína další zápas nadstavby sehrají v neděli doma na Letné proti pražským Bohemians. Začátek je v sedmnáct hodin.