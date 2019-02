Po dvou těsných porážkách přišla na závěr herního soustředění v Turecku i celé zimní přípravy bezbranková remíza. Fotbalisté Zlína se v generálce na jarní část FORTUNA:LIGY, která už v sobotu odstartuje derby se sousedním Slováckem, rozešli s ruskou Kazaní bez branek.

Fotbalisté Zlína v posledním přípravném zápase remizovali s ruskou Kazaní 0:0. Na snímku Tomáš Poznar. | Foto: www.fcfastavzlin.cz

Trenér Fastavu Roman Pivarník nerozhodný výsledek v posledním přípravném duelu před ligou bral.

„Narazili jsme na velmi kvalitního soupeře, který hrál v rozestavení 3-5-2. Oba týmy hrály velmi pozorně do defenzivy a dobře napadaly. Chvílemi to bylo hodně tvrdé utkání bez vyložených šancí. My jsme svoje situace stejně jako Kazaň neproměnili, takže zápas skončil zaslouženou remízou,“ míní Pivarník.

Bílkův nástupce proti přednímu ruskému týmu neexperimentoval a na rozdíl od vyspělého protivníka protočil pouze některé hráče.

„Závěr byl pro nás těžší, protože soupeř po hodině hry vystřídal celou desítku hráčů. My jsme v utkání udělali pouze minimum změn, přesto jsme dokázali být v závěru dominantní a hodně aktivní,“ ocenil Pivarník.

V týdnu před očekávaným derby se Slováckem mají ale ševci pořád na čem stavět. Vždyť na soustředění v Turecku skórovali ve třech duelech pouze jednou.

„V ofenzivě musíme být ještě lepší,“ ví Pivarník.

Hráči Fastavu skórovali pouze proti Nižnému Novgorodu, s Kazaní ani předtím proti dánskému týmu SønderjyskE gól nedali.

„Všechno je to věcí koncovky. Šance jsme si vypravovali, a to i stoprocentní. Není to však problém jen útoku, ale celého týmu,“ říká krajní halfbek Róbert Matejov.

Na těžké terény se zkušený slovenský fotbalista nevymlouval.

„Je pravda, že třeba proti SønderjyskE bylo hřiště po neustálém dešti úplně bahnité, takže to bylo na běhání složité. Soupeř to měl ale stejně, a dvakrát jsme prohráli, takže na to se vymlouvat nemůžeme,“ ví Matejov.

Nepřesvědčivé výkony a výsledky proti zdatným evropským protivníkům ho však neznervózňují.

Třeba remíza se silnou Kazaní se vždycky cení.

„Samozřejmě každý prohraný zápas nás mrzí, i když je to stále jen příprava. Horší by to ale bylo, kdybychom nezachytili úvod jara, proto se musíme ze zápasů poučit a do odvet vstoupit vítězně,“ přeje si.

Nový trenér Fastavu Pivarník se ke změně systému se třemi klasickými obránci a pěticí záložníků, z nichž dva krajní se při obranné fázi zatahují dozadu, neodhodlal.

Ševci tak vyrukují na Slovácko v obvyklém rozestavení a bez velkých změn.

„Systém, který jsme hráli celý podzim, nám celkem vyhovuje, takže tam se to nějak extra nezměnilo. Každý trenér má svoje názory, metody, takže i Pivarník se nám snaží svoje myšlenky na trénincích dostat do hlavy, abychom byli ještě silnější mužstvo,“ říká Matejov.

Ševci svůj pobyt v Turecku ukončili v neděli a přes Vídeň se z Beleku vrátili zpět domů. Do posledního zápasu vůbec nezasáhli Bartošák, Jakubov nebo Slaměna. Posila z Trnavy, Gruzínec Čanturišvili, se na pobřeží Středozemního moře připravoval pod dohledem kondičního kouče Molka individuálně.

„Pro první kolo s ním určitě nepočítám,“ přiznává Pivarník.

Kádr Zlína v závěru soustředění doplnil zkušený slovenský gólman Rakovan.

Vedení Fastavu se stále nevzdává myšlenek na bývalého kapitána Jakuba Jugase. Šestadvacetiletý stoper sice absolvoval se Slavií kompletní přípravu, ale nevešel se na soupisku pro Evropskou ligu, takže s ním trenér sešívaných Trpišovský zřejmě až tolik nepočítá.

„Pořád o něj máme zájem,“ tvrdí sportovní ředitel Fastavu Zdeněk Grygera.



Přípravný fotbal

FC Fastav Zlín – FC Rubin Kazaň 0:0

Zlín: Dostál (54. Rakovan) - Bačo (80. Cedidla), Buchta, Gajić (46. Hnaníček) - Matejov (35. Hronek), Jiráček, Podio, Džafić, Holík - Poznar, Vyhnal (59. Železník)