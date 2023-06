Jednu zásadní záchranářskou bitvu mají úspěšně za sebou, nyní je čekají dva závěrečné duely celé sezony. Fotbalisté Zlína po remíze v Brně poslali Zbrojovku do druhé ligy, sami se chtějí v nejvyšší soutěži udržet. K tomu potřebují zvládnout baráž s Vyškovem, první zápas se na Letné hraje už ve čtvrtek od 17.30.

Fotbalisté Zlína a Vyškova se na Letné utkali v listopadu, kdy postup v MOL Cupu překvapivě urvali hosté z jihu Moravy. Na snímku Jan Silný (vlevo) a Robert Hrubý. | Foto: FC Trinity Zlín

V Baťově městě po víkendu definitivně zahnaly chmury po nepovedeném ročníku a před dvojzápasem s Vyškovem hýří optimismem.

„Po Brně jsme zregenerovali, nabrali síly a teď všichni v klubu společně a jednoznačně, v čele s realizačním týmem, dokončíme naši nastavenou cestu: vítězně hrát i v nastávajícím ročníku 2023/2024 nejvyšší fotbalovou FORTUNA:LIGU,“ prohlásil na klubovém webu generální manažer FC Trinity Zdeněk Grygera.

„Tak, jak řekl trenér Vrba v Brně na tiskové konferenci, nečeká nás nic lehkého, ale vysoké vítězství na domácí půdě s podporou našich věrných fanoušku je skvělý základ do odvety, kde ve Vyškově potvrdíme ligovou příslušnost pro Zlín i v následujícím ročníku 2023/2024,“ nepochybuje bývalý reprezentant.

KAMENÍK SE VRACÍ

Ševci ale musí být obezřetní. Na podzim Vyškovu doma v MOL Cupu podlehli 0:1 a v soutěži skončili již v osmifinále.

S Jihomoravany se na Vršavě utkali i loni v létě, kdy v rámci přípravy vyhráli 3:0.

Teď to ale bude úplně jiný zápas, daleko těžší špíl. „Soupeř za poslední dobu udělal obrovský skok,“ vnímá Vrba.

„Kdysi jsem o Vyškovu vůbec neslyšel. Teď má zahraničního vlastníka, zkušené funkcionáře, takže klub je asi zajištěný a fungující. Stejně jako Příbram má tým na úrovni střední či spodní skupiny první ligy,“ myslí si.

Brankář Dostál vychytal Brno, jako hrdina se necítí: Už přemýšlím nad baráží!

„Víme, že v sestavě má šikovné, rychlé a technické hráče. Takoví jsou ale i v Brně. Na mysli mám hlavně Alliho, který je typologicky podobný několika vyškovským hráčům. Možná jen nemají takovou kvalitu,“ srovnává.

Zkušený kouč protivníka nepodceňuje, ale že by se ho bál, to rozhodně ne.

Fotbalisté Zlína a Vyškova se na Letné utkali v listopadu, kdy postup v MOL Cupu překvapivě urvali hosté z jihu Moravy.Zdroj: FC Trinity Zlín

Přerovský rodák se role favorita rozhodně nezříká, mužstvu po povedené baráži věří. „My jsme hráli ligu, těžké zápasy. Ty zkušenosti by pro nás měly být výhodou,“ míní.

Vyškov zase bude mít nadšení, velkou motivaci. „Ví, že má blízko do ligy, ale i my ji chceme hrát taky a uděláme pro to všechno,“ vzkazuje do tábora Jihomoravanů.

Problémem jsou pouze absence. V Brně nehráli mazáci Kozák, Procházka ani Hlinka, navíc chyběl vykartovaný Cedidla.

Zatímco člen reprezentační jednadvacítky je zpět, ostatní borci do baráže jen těžko zasáhnou. „Mimo hru jsou na středně dlouhou dobu. Není to tak, že mají chřipku,“ připomíná Vrba.

Ani Vyškov není kompletní, to však kouč Jihomoravanů Jan Kameník neřeší.

Ambiciózní tým i díky bývalému kouči Zlína, jenž na konci dubna nahradil odvolaného kouče Trousila, splnil jeden z předsezonních cílů a s mužstvem plném afrických fotbalistů postoupil až do baráže o FORTUNA:LIGU.

Glosa Libora Kopla: Záchrana je podstatně blíž, hotovo však pořád není

Nyní se pokusí přes ševce dostat do nejvyšší soutěže, kde ještě nikdy nebyl.

„Jsme v pozici outsidera. Je fakt, že dřív když postupovaly klasicky dva týmy, už bychom slavili postup do první ligy, ale pravidla jsou nyní jiné a musíme je respektovat,“ uvedl Kameník.

Pro jednačtyřicetiletého kouče půjde o speciální zápas, ale osobně souboj se Zlínem nebere.

„V kádru je sice stále celá řada hráčů, které jsem tenkrát vedl, Tonda Fantiš, Kuba Janetzký a další. Situace se tak vyvinula, Zlín je pro nás nyní soupeř, přes kterého se chceme dostat dál,“ hlásí šéf vyškovské lavičky.

VSTUPNÉ JE 10 KČ

Baráž o postup do nejvyšší soutěže startuje v Baťově městě ve čtvrtek od půl šesté, odveta je na programu v neděli v pět hodin v Drnovicích.

Ve stejných termínech odehraje duely i druhá barážová dvojice Pardubice a Příbram.

Vstupné je stejně jako proti Jablonci a Baníku deset korun. Držitelé permanentních vstupenek navíc jako poděkování při závěrečném domácím zápase obdrží pivo či limonádu zdarma.

„Věřím, že nás přijdou fanoušci podpořit. Potřebujeme je. Když se hraje ve Zlíně baráž v hokeji, je plný stadion,“ připomíná.

Teď jsou na tahu fotbaloví příznivci. Budou o víkendu slavit záchranu?