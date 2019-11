Na Letné cítí, že před reprezentační přestávkou je potřeba do toho zase pořádně šlápnout. „Cítím, že v mužstvu je vnitřní síla, že si jdeme za svým cílem a že to tady zlomíme a konečně získáme tři body,“ prohlásil kouč Fastavu Jan Kameník.

I když se rozsáhlá marodka v posledních dnech vyprazdňuje a mužstvo se dává do kupy, další ztráty přišly v posledním duelu proti Plzni. Nejprve obdržel čtvrtou žlutou kartu kapitán Jiráček, v emotivním závěru pak byl vyloučen bojovník Hnaníček.

„Samozřejmě to není příjemné, ale něco v hlavě mám. Místo nich zase doskočí jiní hráči. Musíme si s tím proradit,“ ví Kameník. Proti Sigmě by od první minuty mohli nastoupit Čanturišvili nebo Janetzký, ve hře je i nasazení Hlinky či Giorgadzeho. „Jména si nechám pro sebe. Minimálně jeden nebo dva hráči by se však mohli vrátit na trávník. Naděje je velká,“ přiznává zlínský trenér.

Naopak v derby zřejmě nenastoupí Fantiš, který chtěl střídat už o poločase proti Viktorii. Nakonec však třaskavý duel se sebezapřením dohrál a Fastavu asistencí na Wágnerův gól pomohl k vydřenému bodu. Proti Olomouci se však domácí budou muset nejspíše obejít bez něj.

Pokud ale ševci naváží na pondělní výkon, mají velkou šanci uspět. Hanáci ale rozhodně nebudou snadným protivníkem. „Čeká nás tradiční moravský rival. Soupeř, se kterým se pravidelně potkáváme. Jde o derby, navíc utkání má svoji důležitost. Když zápas zvládneme, poskočíme zase o jeden stupínek výš,“ říká Kameník.

Klidní na míči a nepanikaří

Že by ševci k utkání přistoupili jinak, než k duelu s Plzní si nemyslí. „Nejsme v situaci, kdy bychom mohli jakéhokoliv soupeře podcenit. Pro nás je každý ligový soupeř těžký, proto koncentrace i vůle musí být stejná. Tři body jsou pro nás dostatečnou motivací,“ prohlásil domácí kouč.

Podle Kameníka hraje Sigmy i pod trenérem Látalem náročný a kombinační fotbal.

„Olomouc má v sestavě spoustu zkušených hráčů, kteří jsou klidní na míči a nepanikaří,“ vyzdvihuje výkony Housky, Plška, Jemelky či Beneše.

I ofenzivní síla Hanáků je velká. „Na stranách jsou González a Pilař, za nimi na becích Kerbr s Hálou. Někdy by se toho jejich otevřeného postavení dalo využít, abychom udeřili my,“ míní.

Nejlepším střelcem Sigmy je sedmigólový Plšek. Útočník Yunis se letos ještě netrefil.

„Přitom je nebezpečným podobný tip jako Krmenčík nebo Komličenko. Musíme mu ve vápně věnovat maximální pozornost,“ ví Kameník.

Olomoučtí jsou ve FORTUNA:LIZE remízovým králem. V posledních šesti zápasech hráli nerozhodně hned pětkrát, celkem se o body dělili v sedmi případech. Naposledy se doma rozešli s Mladou Boleslaví 2:2.

Látal: V obraně je něco špatně

Hanáci se na Letné pokusí přerušit série šesti zápasů bez vítězství. Látalův tým naposledy triumfoval 13. září, kdy na Andrově stadionu porazili Opavu 2:0. Proti Slezanům přitom naposledy zvítězili i ševci.

„Nevydařily se nám závěry utkání, kdy jsme několikrát přišli o vítězství. Ať už to bylo se Slováckem, Boleslaví nebo Bohemkou. Stát se to může jednou, dvakrát, ale ne několikrát po sobě," zlobí se trenér Sigmy Radoslav Látal.

Hanáci tak kvůli nedohraným utkáním přišli minimálně o pět bodů. Sigmu na podzim nečekaně trápí defenziva. „Dostáváme hodně gólů,“ souhlasí Látal.

„V obraně je něco špatně a na to se musíme zaměřit. Na Spartě dáme tři, na Baníku dva, ale dva nebo tři také dostaneme. A to zkrátka není možné," durdí se vicemistr Evropy z roku 1996.

Obrannou činnost se pokusí zlepšit už v Baťově městě. Hosté ale moravského rivala v žádném případě nepodceňují.

„Ševci v posledním zápase s Plzní předvedli velice kvalitní výkon. Byl na něm vidět podpis nového trenéra. V minulé sezoně se naši kluci se Zlínem střetli v play-off. Jeho styl hry tedy znají," tvrdí před derby zkušený kouč.

FC Fastav Zlín (13.) – SK Sigma Olomouc (10.)

Výkop: dnes ve 14.30, stadion Letná

Rozhodčí: Orel - Hájek, Kříž (Adámková)

Ligová bilance: 5-9-15

Poslední zápas: 0:1 (61. Nešpor, 20. července 2019)

Pravděpodobné sestavy: Zlín: Rakovan – Cedidla, Buchta, Bartošák – Matejov, Hlinka, Podio, Janetzký, Čanturišvili - Wágner, Poznar. Trenér: Kameník.

Olomouc: Buchta – Hála, Beneš, Jemelka, Kerbr – Greššák – Pilař, Houska, Plšek, González – Yunis. Trenér: Látal.

Tip deníku: 2:1