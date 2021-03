Ševci proti Českým Budějovicím navázali na předcházející tři duely bez porážky, v sobotu doma přejeli Dynamo 3:0 a nejvyšší výhrou sezony se víkendovému soupeři, který neuspěl popáté za sebou, přiblížili na jediný bod.

„Samozřejmě pro nás je dobře, že máme k některým týmům blíž, ale pořád se díváme dozadu. Před sebou máme ještě jedenáct kol, to je 33 bodů, takže nikdo nic neslaví,“ zůstává v klidu kouč Fastavu Bohumil Páník.

„Fotbal je ošidný. Někdy máte špatnou sérii, jindy zase dobrou. My jsme jsme rádi, že jsme na dobré vlně a budeme v tom chtít pokračovat dál,“ přidává.

Ševci si ve 23. kole připsali nejvyšší ligovou výhru od předloňského srpna. V nejvyšší soutěži porazili Jihočechy podruhé za sebou a doma po dvou zápasech poprvé od srpna 2007.

„Věděli jsme, že Budějovice jsou velice nepříjemné mužstvo. To, že mají v poslední době horší výsledky, znamenalo pro nás výstrahu, protože někdy ta série musí skončit. Naopak my jsme měli dobrou sérii a chtěli jsme ji prodloužit, což se nám povedlo,“ těší Páníka.

Jeho tým odehrál povedený zápas. Na Drobného celkem vyslal čtrnáct střel, hned devět pokusů šlo mezi tři tyče. „To je jenom statistika. Ale je fakt, že minula ofenzivní čtyřka nezahrála dobře, nebyla tak nebezpečná, o čemž hráči věděli. Je dobře, že se probudili,“ uvedl.

Podle kouče Fastavu ale velký rozdíl oproti jiným utkáním byl hlavně a efektivitě. „Výborné utkání jsme odehráli třeba s Pardubicemi, ale gól jsme nedali. Dobře jsme hráli taky v Liberci, a přesto jsme tam prohráli. Dneska jsme k výkonu přidali i góly, což je hlavní, protože se hraje na výhru a body. A pokud hrajete dobře a nedáte branky, je vám to na nic,“ připomíná. „My jsme dokázali hlavně eliminovat středovou řadu soupeře. Bylo to však hrozně těžké a stálo nás to hodně sil,“ doplňuje.

Výkon Jihočechů však zůstal za očekáváním, byť si hlavně ve druhé půli vypracovali dvě velké šance ke skórování. „Standa (Dostál – pozn. red.) měl dobře postavenou bránu. Celé mužstvo pracovalo vzadu na nule,“ uvedl zkušený trenér.

Potočný posunul ševce k výhře

Moravany nakopla vedoucí trefa Potočného z 28. minuty. „První gól byl obrovsky důležitý. Mentálně nás posunul k výhře,“ míní.

Posila z Ostravy zakroutila balon zpoza vápna přesně na přední tyč. Zkušený gólman Drobný se po míči natahoval marně. „V týmu máme dva výborné leváky, kromě Romana i Dramého. Potočný má ale víc zkušeností, je to ostřílenější borec. V kariéře nastřílel víc gólů, proto chodí on,“ vysvětluje Páník. „Jsem rád, že to potvrdil a dokázal to tam za tu tyč navalit,“ chválí střelce.

Bývalý hráč Liberce a Teplic se v Ostravě soužil, na Letné ale viditelně ožil a mužstvu pomáhá sbírat cenné body. „Je to vždycky o sebedůvěře toho hráče. Roman ji tady pomaličky získává, což je velice dobře pro něj a pro nás samozřejmě taky,“ prohlásil.

V 63. minutě přidali ševci druhý gól. Jawo křížnou přízemní přihrávkou našel Dramého, který ranou na bližší tyč prostřelil Drobného. Francouzský křídelník se trefil netradičně pravou nohou. „Mě tím nepřekvapil, protože i v tréninku vidíme situace z pravé strany, které řeší i pravou nohou. Je to povzbuzení, aby pravou nohou používal ještě víc,“ míní zlínský kouč.

Dramé si parádně rozuměl s Jawem. „Oni se najdou, dokáží si vyhovět. Domluví se, což je plus. Dneska jim to klapalo,“ souhlasí.

Desítka Fastavu opravdu proti Dynamu podala lepší výkon než v minulých duelech. „Lamin se do toho vždycky těžko dostává,“ všímá si Páník. „Dva zápasy má horší, až ten třetí je podle představ. Dneska to byl zase on,“ těší čtyřiašedesátiletého odborníka.

Moravané se naopak dokázali vypořádat s absencí Condeho. Guinejský záložník odletěl domů vyřídit si víza, na návrat má tři týdny. „V posledním zápase byl vynikající. Věřím, že přijede co nejdřív a na Karvinou už tady bude,“ přeje si nejen Páník. „Je pro nás plus, že se kádr zase doplní. Na druhé straně proti Budějovicím jsme tam dali Janoška, který byl fotbalový a odvedl hodně práce,“ chválí člena reprezentační jednadvacítky.

Zlínští fotbalisté mají nyní třítýdenní pauzu. Nadcházející zápas v Plzni byl totiž z důvodu nařízené karantény soupeře odložený, na konci března je navíc reprezentační přestávka, takže ševci se do ligy vrátí až domácím velikonočním zápasem s Karvinou.

„Bereme to, jak to je. Plán na tři týdny máme udělaný. Chceme odehrát i dvě přípravná utkání, aby se do hry dostali i hráči, kteří toho zatím tolik neodkopal. Potřebujeme je dostat do hry,“ ví Páník.