Poslední zápas s Českými Budějovicemi jim zlepšil skóre i náladu, rekordní ligová výhra zase dodala sebevědomí i kuráž. Fotbalisté Zlína se jasnou výhrou 5:1 nad oslabeným Dynamem odrazili ode dna tabulky, pod sebe stáhli Pardubice. K udržení či vylepšení stávající pozice potřebují dál sbírat vody.

Další šichta ševce čeká o Velikonocích, v sobotu se představí pod Ještědem, kde vyzvou trápící se Slovan Liberec.

„Poslední zápas se nám hodně líbil, snad v tom budeme pokračovat. Věřím, že v Liberci výkon z posledního domácího utkání ještě vylepšíme. Opět budeme hrát čistě a slušně a do Zlína přivezeme všechny body,“ přeje si trenér týmu FC Trinity Pavel Vrba.

K dispozici bude mít klíčového středopolaře Hrubého, jenž se vrací po disciplinárním trestu. „V útočné fázi by nám mohl pomoct, přinést větší kvalitu. S ním budeme ještě silnější. Je to pro nás důležitý hráč,“ ví Vrba.

Soupeř naopak v Ostravě přišel o vyloučeného Preislera, na liberecké marodce dál zůstávají Mikula, GebreSelassie, Fukala a Višinský. Hrát naopak může krajní bek Ndefe.

Oba týmy potřebují bodovat. Zatímco Zlíňané před týdnem ukončili nepříznivou sérii pěti zápasů bez výhry, Liberec čeká na ligový triumf už dva měsíce. Naposledy vyválčil bod na hřišti utrápeného Baníku Ostrava.

Díky bezbrankové remíze Severočeši posunuli na desáté místo o skóre před České Budějovice. „Pro oba týmy se jedná o velmi důležitý zápas, lze tedy čekat napínavou podívanou. Hosté mají velmi zkušený tým, za všechny stačí zmínit osu Rakovan - Procházka - Hlinka - Kozák. Uvidíme, zda bude v sestavě mladík Slončík, který už v přípravném vzájemném zápase na Maltě ukázal zajímavý potenciál. My se ovšem musíme soustředit především na vlastní výkon. Chceme do zápasu přenést týmovost a soudržnost z posledních dvou utkání, plus musíme zlepšit řešení v ofenzivní fázi. Doufáme, že už bude lepší počasí, což pomůže terénu na našem stadionu. Snad předvedeme výborný výkon a získáme doma všechny tři body," uvedl asistent trenéra Liberce Jakub Harant.

Ševci sice v srpnu 2021 U Nisy gólem Tkáče uspěli 1:0, ale od té doby venku naplno nebodovali, na výhru z hřiště soupeře čekají už 26 utkání.