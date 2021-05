Problém je, že na neoblíbených Stínadlech zvítězili pouze v dubnu 2003, v dalších dvanácti zápasech tam získali jediný bod. „Každá série jednou končí,“ mávl rukou trenér Fastavu Zlín Bohumil Páník.

Zkušeného kouče vedení klubu po posledních nezdarech podrželo ve funkci. Úspěšný kouč, který dovedl ševce k triumfu v celostátním poháru, zůstane na Letné minimálně do konce letošního ročníku.

Důvěru majitele Červenky a generálního manažera Grygery chce splatit zlepšenými výkony a hlavně klidným závěrem.

Záchrana je pro Zlín povinností. Byť ševci čekají na tři body už měsíc a půl, dál drží třináctou příčku a před šestnáctým Brnem mají i slušný náskok. „Vždycky máte obavy. A dokud situace není matematicky jasná, není jasného vůbec nic,“ ví dobře Páník.

„Fotbal je krásný v tom, že nikdo není jasně předem poražený, nikdo není vítězem,“ přidává.

Moravané míří do lázeňského města bez středopolaře Condeho, na marodce jsou Hlinka a Čanturišvili. Teplice jsou na tom z pohledu tabulky i kádru ještě hůře. Naposledy před týdnem v Brně vypadl záložník Žitný. Přetrhl si přední zkřížený vaz v koleni a chybět bude možná celý podzim.

Mimo hru jsou Čtvrtečka, Němeček, Shejbal, Heidenreich, Macej, Řezníček, T. Kučera a Trubač, nejistý je start Mareše a Fortelného. „Vždycky se modlím, ať všichni zápas ve zdraví přežijí,“ přiznal teplický trenér Radim Kučera. „Kluci toho prostě mají plné kecky, je to záhul, ale staví se k tomu čelem,“ přidává.

Naopak do zápasů se vrátili Mazuch a také Vondrášek. „Dostávám se zpátky do kondice, zatím je vidět, že to herně ještě není ono, ale na druhou stranu fyzicky to není špatné. Doufám, že teď už se mi budou zranění vyhýbat," přeje si Vondrášek.

Zápasový program teplických fotbalistů je nyní opravdu našlapaný. Po bezbrankové remíze v Brně skláři ve středu odehráli semifinále MOL Cupu proti Plzni, v Doosan Aréně padli 0:1 a v poháru skončili těsně před branami finále. „Na to, jak vypadáme celý rok v lize, je možná zázrak, že jsme byli v semifinále,“ prohlásil kapitán sklářů Admir Ljevakovič.

Severočeši se nyní chystají na Zlín. V případě výhry se přiblíží Fastavu na jediný bod. „Pohárový a ligový zápas je něco jiného. Víme, že hrajeme o záchranu, což může být někdy svazující. Zápas se Zlínem bude o něčem jiném," uvědomuje si Kučera.

O víkendu budou poprvé v letošním roce na stadionu také fanoušci, pilotní projekt Ministerstva zdravotnictví a LFA dovolí využít téměř deset procent kapacity stadionu pro dlouhodobé partnery klubu, mezi které se nově počítají majitelé permanentních vstupenek.

Na fanoušky se už těší také samotní hráči, kteří věří v jejich podporu. „Lidé jsou alfa a omega fotbalu. Máme zprávy od fanoušků, že se na stadion těší a chtějí nám fanděním pomoct, takže i když to bude omezený počet, tak je super, že tam budou," dodal Vondrášek.

FORTUNA:LIGA, 30. kolo -

FK Teplice (15.) - FC Fastav Zlín (13.)

Výkop: neděle v 15.00, Na Stínadlech

Rozhodčí: Klíma - Caletka, Dobrovolný (Hanousek) | VAR: Adam | AVAR: Podaný

Ligová bilance: 15-3-8, 39:25

Poslední zápas: 3:2 (31. a 67. Janetzký – 8. a 45. Mareš, 75. Radosta, 23. prosince 2020)

Pravděpodobné sestavy: Teplice: Grigar - Hyčka, Mazuch, Knapík, Černý - Jukl, Mareček - Kodad, Moulis, Radosta – Vukadinović. Trenér: Kučera.

Zlín: Dostál – Cedidla, Simerský, Buchta, Matejov – Fantiš, Vraštil, Janošek, Janetzký – Dramé, Poznar, Potočný. Trenér: Páník.

Tip Deníku: 1:1