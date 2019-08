Ševci mají po domácím výprasku s Karvinou co napravovat. I když si příznivce částečně udobřili povinným postupem v celostátním poháru, na jihu Čech je čeká mnohem bojovnější protivník, než byli třetiligoví Hanáci.

„Čeká nás těžký a nepříjemný soupeř. Hrajeme venku, a jelikož Budějky mají šňůru bez pořádného výsledku, budou chtít zabrat,“ cítí stoper Zlína Petr Buchta.

I pro Moravany je ale poslední utkání před reprezentační přestávkou nesmírně důležité. „Musíme zapomenout na Karvinou a zase se dostat víc nahoru,“ burcuje poctivý zadák.

Ševci i Jihočeši v posledním kole neuspěli. Nováček FORTUNA:LIGY ztratil výborně rozehraný duel v Mladé Boleslavi, kde i přes poločasové vedení 2:0 po Komličenkově střelecké exhibici padl 2:4.

„Vždycky to zamrzí, když se vede a pak to nevyjde. Podle mě je ale jedno, jestli soupeř prohrál 2:4 nebo my 1:4. Oba týmy to budou chtít odčinit,“ říká Buchta.

Csaplárův tým už si poslední nezdar vyříkal i důkladně rozebral.

„Byl to zápas naprd,“ trefně poznamenal bývalý hráč Brna a Jihlavy.

„Skoro všechno bylo špatně. Vzadu jsme dělali chyby a v útoku zase neproměňovali šance. Tohle by se nemělo opakovat,“ ví Buchta.

Ševci se na víkendovou šichtu naladili v Uničově. Na hřišti stabilního účastníka MSFL s přehledem zvítězili 4:1 a bez problémů postoupili do třetího kola poháru.

„Pomohlo nám to zapomenout na Karvinou. Byla výhoda, že jsme se hned soustředili na další zápas. V Uničově jsme si celkem dobře zahráli. Bylo to plus,“ pravil sedmadvacetiletý obránce.

ZAUJAL HO PROVOD

Zlínští fotbalisté se na jihu Čech pokusí soupeři vnutit svoji hru a stejně jako v Opavě držet balon a kombinovat.

„Musíme hrát to, co nás zdobilo zápasy předtím. Kdyby se nám podařilo vstřelit první gól, vůbec bych se nezlobil,“ usmívá se.

V Českých Budějovicích žádného kamaráda nemá. Soupisku nováčka nemá důkladně prostudovanou. Z hráčů ho zaujal hlavně Provod, kterého sledoval v duelu na Slovácku.

„Je docela šikovný. Hrozí od něj nebezpečí,“ tuší spolehlivý zadák.

Informace o dalších důležitých mužích českobudějovické sestavy se dozví od kouče Csaplára i jeho asistentů. Žádné podcenění prý nehrozí.

„V minulém kole sice prohrály, ale daly dva góly Mladé Boleslavi. Předtím potrápili Spartu a jiné týmy. Nějakou kvalitu mají. Věřím, že se s tím popereme,“ dodal Buchta.