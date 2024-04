FORTUNA:LIGA se blíží ke konci, fotbalisté Zlína mají před sebou závěrečný venkovní zápas dlouhodobé základní části. V sobotu se představí na půdě neoblíbeného Jablonce, kde naposledy zvítězili v dubnu 2008. Nyní mají před sebou další pokus dlouhou sérii zlomit, v boji o záchranu získat důležité body. Zápas 29. kola začíná na Střelnici v patnáct hodin.

Fotbalisté Zlína (černé dresy) v 15. kole FORTUNA:LIGY doma remizovali s Jabloncem 1:1. | Foto: FC Zlín

Ševci jedou na opačnou stranu republiky s dobrou náladou a s velkým odhodláním navázat na poslední domácí zápasy, ve kterých získali slušné čtyři body. „Sice jsme neporazili Pardubice, ale neprohráli jsme. I teď chceme uspět,“ říká asistent trenéra FC Zlín Aleš Hellebrand.

Problém je, že Moravané neporazili Severočechy v nejvyšší soutěži v jednadvaceti ligových utkání za sebou. Nyní se pokusí dlouhé čekání utnout a s Jabloncem konečně zvítězit.

„Něco jsem zaslechl, ale my se moc do minulosti nedíváme. Nikdo z nás u předcházejících zápasů nebyl. Nevíme, proč to tam nejde. Díváme se dopředu,“ netrápí se nepříznivou sérii Hellebrand.

Zlíňané chtějí využít toho, že soupeř není v optimálním rozpoložení, ideální formě.

Jablonec v minulém kole nevyužil dlouhou přesilovku po vyloučení Jiřího Spáčila, v Olomouci prohrál gólem Juraje Chvátala 0:1 a tento výsledek rozhodl o tom, že v nadstavbové části bude znovu bojovat ve skupině o záchranu.

„Trošku mě to překvapuje, ale liga je fakt nesmírně vyrovnaná, rozhodují v ní detaily. Kromě aktuální formy třeba také zranění či karty,“ upozorňuje Hellebrand.

Trenér Radoslav Látal v minulém utkání kvůli disciplinárnímu trestu postrádal Hurtada, Martince a Filipa Součka, ani na lavičce kvůli zdravotním problémům nebyli v této sezoně nepostradatelní Kratochvíl a Tekijaški.

Nejlepším střelcem Jablonce je zkušený Jan Chramosta, který si připsal osm přesných zásahů.

„Jablonec má velmi dobrou ofenzivu. Musíme využít jejich slabých stránek, které si ale nechám pro sebe,“ říká s úsměvem.

„Samozřejmě chceme být nepříjemní směrem dopředu, aby soupeř zjistil, že taky musí trošku bránit. Hlavní je, abychom neinkasovali. Chceme se odrazit od pevné defenzivy,“ přidává s vážnou tváří.

Ligové starty na severu Čech stále sbírá Tomáš Hübschman. Ve věku 42 let, sedmi měsíců a 10 dní se stal druhým nejstarším hráčem, který nastoupil v české lize, čímž předstihl Pavla Zavadila. Před ním je už jen Josef Jindřišek z pražských Bohemians 1905.

Trenéři Zlína nemohou počítat se záložníkem Tkáčem, který si při comebacku poranil sval, do Jablonce s týmem neodcestuje, zůstává doma.

Ševci s obavami vyhlížejí nepříznivou předpověď počasí. V celé republiky se ochladilo, v Čechách i sněžilo.

„Máme docela strach,“ přiznává Hellebrand. „Na druhé straně jsme hráli už i v horších podmínkách. Co mám zprávy, tak trávník v Jablonci není ve skvělém stavu, ale snad nebude pod sněhem. Musíme to zvládnout,“ ví dobře Hellebrand.