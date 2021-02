Páníkův tým náročný únorový program, během kterého čeká Fastav pět utkání v patnácti dnech, odstartuje v sobotu v Brně, kde se postaví domácí Zbrojovce. Duel 19. kola FORTUNA:LIGY kvůli očekávaným mrazům a nepříznivému počasí začne už ve čtrnáct hodin.

„Na zápas jsme se pečlivě připravovali. I kvůli současným klimatickým podmínkám to nebude jednoduché, přesto věřím, že utkání i na těžkém terénu zvládneme. Musíme být vzadu zodpovědní, vpředu nebezpeční a odvážní. Pokud proměníme šance, může to vyjít,“ věří kouč Zlína Bohumil Páník.

Ševci vyrukují na moravského rivala s dvěma posilami. Vedení Fastavu těsně před jarní uzávěrkou soupisek přivedlo záložníka Dominika Janoška a útočníka Romana Potočného. Známí hráči na Letné hostují do konce sezony, oba by se mohli objevit v základní sestavě pro sobotní duel v Brně. „Zatím to nechávám otevřené, variant je víc,“ říká s úsměvem Páník.

Zlíňané cítí, že na Srbské potřebují nutně uspět. Fastav čeká na výhru více než dva měsíce, naposledy slavil na konci listopadu v Karviné, v posledních sedmi duelech získal jenom tři body. A pokud se nechce dostat do problémů, nesmí v Brně prohrát.

„Jako klíčový zápas to nevnímáme. Bodovat chceme v každém utkání,“ uvedl Páník.

Zbrojovka je na tom bídně. Naposledy padla v Ďolíčku s Bohemians 1905 1:2 a zůstala na první nesestupové pozici. Brňané si i po konci hlavního kouče Machálka souží, z posledních šesti ligových duelů zabralo jenom v záchranářské bitvě v Opavě.

V případě triumfu nad Zlínem se ale ligový nováček přiblíží rivalovi na dva body, to nechce Zlín dopustit.

„Zlín je pro nás aktuálně poměrně nečitelné mužstvo, dva zápasy nehrál a můžeme jen odhadovat, v jakém rozpoložení bude a v jaké sestavě nastoupí. Bohužel jsme nezvládli zápas na Bohemce, kde jsme přišli o body. Situace v tabulce nám velí hrát na vítězství a porvat se o tři body," říká před utkáním kouč Zbrojovky Richard Dostálek.

Zbrojovka se trápí hlavně doma. Na Srbské získala jenom pět bodů, je nejhorším týmem z celé ligy. I Ševcům se venku daří lépe než na vlastním stadionu, teď chtějí letošní statistiky ještě přikrášlit.

Problémem může být mrazové počasí i složitý terén. „Podmínky jsou dané, podle předpovědi očekáváme zhruba pět až šest stupňů pod nulou, nemělo by snad naštěstí sněžit. Hřiště je připravené, v pátek jsme si ho na tréninku vyzkoušeli," uvedl Dostálek.

Rodák z Jarošova stejně jako asistent Maléř dříve hrával, Zlínem prošli i Gajić se Šumberou. V Brně zase působili Buchta, Simerský, Vraštil a Janošek. Na podzim zvítězili Ševci 3:1, poslední zápas v Brně skončil remízou 1:1.

FORTUNA:LIGA, 19. kolo -

FC Zbrojovka Brno (15.) - FC Fastav Zlín (13.)

Výkop: sobota ve 14.00, stadion Srbská

Rozhodčí: Hocek - Hájek, Dohnálek (Machač) | VAR: Petřík | AVAR: Hock

Ligová bilance: 9-7-11, 38:33

Poslední zápas: 1:3 (27. Štepanovský – 23. Fantiš, 49. Jiráček, 54. Jawo, 13. září 2020)

Pravděpodobné sestavy: Brno: Berkovec – Pernica, Dreksa, Šural – Štepanovský, Sedlák, Bariš, Fousek, Moravec – Růsek, Hladík. Trenér: Dostálek.

Zlín: Dostál – Vraštil, Buchta, Procházka – Cedidla, Conde, Janošek, Fantiš – Jawo, Poznar, Potočný. Trenér: Páník.

Tip Deníku: 1:1