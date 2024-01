Fotbalisté Zlína vyztužili střed hřiště, přivedli hráče na pozici číslo šest. Moravany posílil defenzivní záložník Cletus Nombil, který k ševcům přestoupil ze slovenské druholigové Petržalky. Třiadvacetiletý fotbalista z Ghany podepsal na Letné smlouvu do léta 2027.

Fotbalisty Zlína posílil ghanský záložník Cletus Nombil. | Foto: FC Zlín

„Jde o inteligentního fotbalistu, středového hráče. Technicky i silově je velmi dobře vybavený, má přehled ve hře, kterou i umí číst. Platnější je spíše směrem do defenzivy, ale umí i zaútočit, rozehrát akci. Viděl jsem ho na dost videích. Vím, co umí. Už s námi trénuje, brzy by měl naskočit i do utkání,“ uvedl trenér FC Zlín Bronislav Červenka.

Nombil začal kariéru v dospělém fotbale za tým Dreams FC, debutoval v březnu 2018, kdy asistoval u výhry 1:0 nad Elminou Sharks. V sezoně nastoupil ve čtyřech zápasech, než liga předčasně skončila kvůli korupci ve svazu.

V dubnu 2020 se společně se spoluhráčem Abdulem Jalilou připojil k týmu Techiman Eleven Wonders. Před zahájením soutěže ale zamířil do Izraele, smlouvu podepsal v klubu Hapoel Jerusalem.

Hostoval i v týmu Hapoel Kfar Saba. V minulosti se coby teenager mihl i v pražské Spartě ve výběru U19, zlínské funkcionáře na sebe upozornil až při angažmá ve slovenské Petržalce.

Urostlý středopolař si na podzim připsal šest asistencí a svými výkony zaujal i další kluby. Zajímal se o něj i Slovan Bratislava, nakonec se ale dohodl na Letné a stal se hráčem FC Zlín.