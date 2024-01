Herní soustředění v Turecku se překlopilo do své druhé poloviny, fotbalisté Zlína si v Antalyi užívají volnější den a chystají se na druhý zápas. Ševci se po úvodní bezbrankové remíze s íránským týmem FC Nassaji Mazandaran na pobřeží Středozemního moře utkají s druholigovým bulharským celkem FC Dobrudzha Dobrich. Přípravný duel začíná ve 13:00 SEČ.

Základní sestava FC Zlín pro pondělní duel s íránským týmem FC Nassaji Mazandaran. | Foto: FC Zlín

Také FC Dobrudzha Dobrich je poměrně neznámým protivníkem z druhé bulharské ligy. Tým je po dvaceti kolech s třiceti body na sedmém místě. Trenér Diyan Božilov má k dispozici samé bulharské fotbalisty, jediným zahraničním hráčem na soupisce je Ghaňan Osman Sharif.

Dobrudzha byla založena v roce 1916, kdy se spojily tři kluby, Vihar, Orlov a Slavia, Tým je pojmenován po regionu Dobrudža , významné zemědělské oblasti v severovýchodním Bulharsku.

Ševci ale protivníka až tolik neřeší, dál se věnují přípravě na start jarní části FORTUNA:LIGY.

V úterý měli na herním soustředění v Turecku volnější program. Dopoledne absolvovali trénink, po obědě měli volno. Část mužstva odpoledne strávila venku u bazénů či u moře. Mezi borci, co regenerovali ve vodě, byl i brankář Stanislav Dostál.

Další hráči se šli projít, využili služeb hotelu nebo zůstali na pokoji, odpočívali a nabírali síly na další dny.

Počasí jim přálo. Zlíňané si na konci ledna užívají příjemných jarních teplot, pohodové atmosféry ve vyhlášené dovolenkové destinaci.

„Je to tady super. Hotel je krásný, strava dobrá. Taky tréninkové plochy jsou slušné. Hřiště máme sedm kilometrů daleko. Kluky nabíjí hlavně sluníčko. Za mě je dobře, že jsme vycestovali. Snad nám to pomůže do jarní části sezony,“ uvedl asistent trenéra FC Zlín Lukáš Motal.

Pozitivní je, že se vyprázdnila i marodka. Krátkou premiéru mají za sebou Schánělec a Gruzínec Natchkebia, Komplikací je pouze zranění univerzála Fantiše.

Zkušený fotbalista si v neděli při jednom z tréninků poranil zápěstí a kvůli podezření na zlomeninu nyní nemůže hrát ani trénovat. „Šlápli mu na ruku. Byl na rentgenu, má to nateklé a pohmožděné. Zatím nemůže hrát ani trénovat,“ informuje Motal.

Šanci ve středečním zápase tak dostanou jiní fotbalisté.