FORTUNA:LIGA, 3. kolo -

FC BANÍK OSTRAVA (12.) – FC TRINITY ZLÍN (14.)

Výkop: sobota v 16.00, Městský stadion Ostrava

Rozhodčí: Hocek - Šimáček, Černoevič (Kotala) | VAR: Zelinka | AVAR: Nádvorník

Ligová bilance: 14-14-4

Poslední zápas: 2:2 (18. Tkáč, 86. Procházka – 16. Almási, 52. De Azevedo z penalty, 27. listopadu 2021)

Pravděpodobné sestavy: Ostrava: Laštůvka - Sanneh, Frydrych, Pokorný, Fleišman - P. Jaroň, Kuzmanovič, Kaloč, Tetour, Buchta - Tijani. Trenér: Vrba.

Zlín: Dostál – Cedidla, Simerský, Kolář, Bartošák – Didiba – Dramé, Hrubý, Jawo, Čanturišvili – Vukadinovič. Trenér: Jelínek.

Tip Deníku: 2:2

O člena reprezentační jednadvacítky ani v případě delší pauzy strach nemá. „Myslím, že to zvládne,“ je přesvědčený.

„I když má teprve dvacet let, v počtu ligových startů patří mezi ty zkušenější borce. Tyto věci k fotbalu patří, musí s tím pracovat. Osobně jsem s ním mluvil, od nás má veškerou podporu. Nebude v tom problém,“ míní.

Zatímco Cedidlu po zápase na Slavii zlínští trenéři podrželi, vyloučení mazáka Procházky jenom tak nepřešli. „Nezůstalo to bez odezvy,“ tvrdí Jelínek.

Emotivní duel v Edenu si na Letné v týdnu vyříkali. Nikomu z moravského klubu se nelíbilo, jak se ševci na půdě českého vicemistra prezentovali. „Měli jsme zachovat větší klid. Bohužel jsme se nechali strhnout atmosférou,“ ví Jelínek. „Slavia je známá tím, že dokáže vyvinout velký tlak na rozhodčí i na soupeře. Dokazuje to v každém zápasy. My jsme to tam nezvládli emočně,“ přidává.

Předcházející nevydařený duel už ale hodili Zlíňané za hlavu, chystají se na další těžkou šichtu v Ostravě, kam vyrazí nejen bez dlouhodobých marodů, ale právě i bez kapitána Procházky. „Musíme s tím pracovat. Celý týden se na to připravujeme. Máme hráče, kteří na jeho pozici mohou hrát, určitě tam přijedeme připravení,“ vzkazuje soupeři Jelínek.

Ševcům se navíc vyprazdňuje marodka, takže trenéři mají z čeho vybírat.

Mimo hru zůstávají pouze dlouhodobí pacienti Tkáč s Hlouškem, hrát nebude ani Hlinka. Trenér Jelínek s vedením klubu neustále řeší i doplnění mužstva zvenku, nejprve ale dostanou šanci letní posily Owusu a Kovinić, kteří stále dohánějí kondiční manko. „Oba se zapojují do tréninkového procesu. Chceme je pořádně vidět,“ říká kouč.

Ostrava bude pod extrémním tlakem, míní Hrubý. Co říká na zákrok Cedidly?

Na Baníku ale ševci ještě vyrukují bez posledních zahraničních akvizic.

Po remíze s Mladou Boleslaví a porážce na Slavii by se potřebovali chytnout, bodovat.

Ostravě ale start do sezony rovněž příliš nevyšel, po úvodním nezdaru s Olomoucí a divoké remíze 3:3 na Bohemce je pod daleko větším tlakem než moravský rival.

Problém je, že Zlínu se na vítkovickém stadionu dlouhodobě nedaří. Při posledních třech návštěvách tam pokaždé inkasoval čtyři nebo pět branek. „Je pravda, že minule jsme to tam výsledkově nezvládli, ale zase máme co napravovat. Tým se změnil, situace je jiná. Pevně věřím, že tam předvedeme lepší výkon,“ doufá nejen Jelínek.

Hosté potřebují chytnout začátek, slušně se rozjet. „Proti takto kvalitním týmům je to v úvodu vždycky složitější. Určitě nás čeká bouřlivé prostředí, diváci poženou soupeře za vítězstvím,“ ví Jelínek.