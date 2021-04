Ševce příští středu čeká dohrávané střetnutí v Plzni, ještě předtím se ale v sobotu postaví čtvrtému Jablonci, kde vyhráli jen jednou, a to v roce 2008.

„Bude to extrémně těžký zápas. Jablonec pravidelně patří do první pětky. Je to komplexní mužstvo. Nevíme sice, v jakém stavu bude, ale určitě nás čeká nepříjemné útočné duo Schranz – Doležal, rychlá křídla, která umí odcentrovat, zavřít prostor a dát góly. Nepříjemné jsou taky jejich standardní situace soupeře,“ uvedl asistent trenéra Fastavu Jan Somberg.

Ševci se na severu Čech pokusí odčinit předcházející nezdar. Porážku 1:2 hodili za hlavu, dívají se pouze dopředu. „Rozebrali jsme si hlavně druhý poločas. Ukázali jsme si věci, které jsme dělali špatně a které nás připravili o nějaké body. Myslím, že jsme si je vysvětlili. Teď je otázka, abychom je v příštím zápase nedělali,“ ví Somberg.

Zlíňané se v týdnu pečlivě chystali na Jablonec. Nejbližšího soupeře viděl v akci při pohárovém duelu na Spartě. Jablonečtí sice přežili úvodní šance Letenských, pak šli dokonce do vedení, ale Sparta si následnými čtyřmi góly zajistila zasloužený postup do semifinále.

„Nebylo to pro nás lehké utkání s týmem z top trojky. Musíme teď dobře zregenerovat, budeme hrát anglické týdny, prioritou je pro nás teď liga,“ říká před důležitým ligovým soubojem trenér Petr Rada.

Známý bouřlivák se musí obejít bez marodů Haitla, Martince a ex-zlínského Holíka. Fastavu dál schází středopolař Conde, který stále nemá dořešené administrativní věci ohledně pobytu v Česku.

Zcela fit není útočník Jawo a kvůli čtyřem kartám nenastoupí ani záložníci Hlinka s Čanturišvilim.

Zatímco Moravané potřebují body k většímu klidu, Jablonec bojuje o elitní čtyřku a postup do evropských pohárů. „Jablonec nebude pod nějakým tlakem. Budeme hrát na zřejmě těžkém terénu, což bude pro oba stejné, nicméně to bude hodně bojovné. Bůh ví, jaké bude počasí,“ dodal Somberg.

Svěřenci trenéra Rady minulý týden propásli šanci dostat se před třetí Slovácko, když v Ďolíčku za celé utkání vyslal na bránu jedinou střelu a nakonec byl rád za remízu 0:0.

Oba sobotní soupeře čeká jubilejní třicáté vzájemné ligové utkání. Jablonec se radoval z výhry nad Zlínem šestnáctkrát, podzimní duel na Letné ovládl góly Pilaře a Schranze 2:0.

FORTUNA:LIGA, 26. kolo -

FK Jablonec (4.) - FC Fastav Zlín (12.)

Výkop: sobota ve 14.00, stadion Střelnice

Rozhodčí: Machálek - Dohnálek, Flimmel (Hanousek) | VAR: Julínek | AVAR: Kříž

Ligová bilance: 16-9-4, 46:23

Poslední zápas: 2:0 (71. Pilař, 84. Schranz z penalty, 14. prosince 2020)

Pravděpodobné sestavy: Jablonec: Hanuš – Podaný, Kubista, Zelený, Krob – Pilař, Považanec, Kratochvíl, Jovović – Doležal, Schranz. Trenér: Rada.

Zlín: Dostál – Fantiš, Buchta, Simerský, Procházka – Dramé, Vraštil, Janošek, Janetzký, Potočný – Poznar. Trenér: Páník.

Tip Deníku: 1:1