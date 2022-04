Ševci míří na Střelnici. Ve hře je desáté místo i ukončení dlouhé série

Toto letí … Už je to dlouhých čtrnáct let, co fotbalisté Zlína naposledy zvítězili na jablonecké Střelnici, kde 3. dubna 2008 po dvou trefách Davida Šmahaje a proměněné penaltě Martina Vyskočila uspěli 3:0. Od té doby se ševci ze severu Čech vracejí většinou s prázdnou. Na podzim ale ukončili nepříjemnou sérii v sousedním Liberci, nyní se chtějí zbavit i jabloneckého komplexu.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Fotbalisté Zlína (žluté dresy) ve 14. kole FORTUNA:LIGY hráli doma s Jabloncem bez branek. | Foto: Deník/Libor Kopl

Kanonýr Deníku Dva roky čekal na rezonanci, chybí mu vaz v kotníku. Tkáč vypráví také o Baťově S Baťovem se připravoval už během podzimu, do prvního týmu Krajského přeboru Zlínska však Pavel… Přečíst článek > „Do minulosti se neohlížíme. Na zápase se pečlivě připravujeme a stejně jako do předcházejících duelů půjdeme s odhodláním utkání zvládnou a vyhrát,“ říká asistent trenéra Fastavu Zlín David Hubáček. Pro oba týmy jde o nesmírně důležité střetnutí. V případě výhry by Moravané odskočili Jablonci už na rozdíl sedmi bodů, navíc by se přiblížili prostřední skupině. Severočeši se chtějí vyhnout baráži, doma potřebují uspět. FORTUNA:LIGA, 28. kolo -

FK Jablonec (14.) - FC Fastav Zlín (11.)

Výkop: neděle v 16.00, Stadion Střelnice

Rozhodčí: Szikszay - Hrabovský, Volf (Ulrich) | VAR: Štěrba | AVAR: Kotík

Ligová bilance: 17-10-4, 49:24

Poslední zápas: 0:0 (7. listopadu 2021)

Pravděpodobné sestavy: Jablonec: Hanuš – Surzyn, Martinec, Kubista, Zelený – Hübschman - Malínský, Kratochvíl, Houska, Pilař – Silný. Trenér: Rada.

Zlín: Rakovan – Fillo, Cedidla, Simerský, Matejov – Conde – Dramé, Hrubý, Janetzký, Hloušek – Vukadinovič. Trenér: Jelínek.

Tip Deníku: 1:1 „Určitě je nikdo v lize nepodceňuje. Je to asi souhra více okolností najednou, každopádně nás v neděli čeká hodně náročný soupeř. Věřím, že tam můžeme uspět. Pokud chceme pomýšlet na desítku, tak musíme bodovat,“ ví dobře stoper Zlína Dominik Simerský, Svěřenci kouče Petra Rady ale nezažívají povedené období. Naposledy hráli s Pardubicemi 1:1 a připsali si již třináctý nerozhodný výsledek v letošní sezoně, na jaře remizovali už pošesté. Jablonečtí po zimní pauze vyhráli jen úvodní jarní duel nad Olomoucí, naprázdno ale vyšli pouze v Českých Budějovicích. Účastníka Evropské konferenční ligy nejvíce trápí ofenziva. Dosud nastříleli pouhých dvacet branek, horší tým v lize není. O bídné gólové produkci Jablonce svědčí i fakt, že jejich nejlepší střelec skóroval jen třikrát. Po odchodu kanonýra Doležala do Polska jsou v čele produktivity křídelníci Malínský a Pilař. Oba ke třem gólům přidali i jednu gólovou asistenci. Domácí tým se před soubojem se Zlínem může utěšovat jenom statistikami. Ševci Jablonec neporazili patnáct zápasů za sebou, v posledních šesti duelech Fastav vstřelil neoblíbenému soupeři jediný gól a pětkrát prohrál. Podzimní duel na Letné skončil bezbrankovou remízou. Trenéra Jelínka trápí před nedělním utkáním absence. Kromě marodů Tkáče, Jawa, Fantiše a Hlinky nedohrál minulý duel ani univerzál Vraštil, navíc se nechal vyloučit Gruzinec Čanturišvili a kvůli osmi žlutým kartám nemůže hrát ani stoper Procházka.