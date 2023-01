Po nerozhodném výsledku zavládly v kabině Moravanů rozpaky.

Zlíňané při odjezdu z národního maltského stadionu Ta' Qali cítili, že měli protivníka na lopatkách, stačilo jen přidat druhý gól, dorazit ho.

„Byli jsme nebezpečnější, druhý poločas vyzněl pro nás. Bohužel stejně jako v podzimní části a a zimní Tipsport lize nás nyní provází neproměňování šancí. Nejsme efektivní, což je náš hlavní problém,“ uvědomuje si i asistent trenéra Zlína Vít Vrtělka.

Hráčům nemohl vyčítat slabší nasazení, menší zápal. Ne, přístup byl naprosto v pořádku. I výkon byl nadějný, jen ta koncovka …

„Je hezké, že se kluci snaží věci z tréninku do zápasu, ale my budeme hrát na jaře o body, o fotbalový život a v utkáních budou rozhodovat góly, efektivita a to, jak to zvládneme výsledkově. Pokud se v tomto nezlepšíme, budeme mít problémy,“ tuší Vrtělka. „Ale zase pokud se zlepšíme, budeme konkurenceschopní,“ je přesvědčený.

Trenér Vrba? Věříme každému slovu, které řekne, tvrdí sváteční střelec Hlinka

Jak bude na jaře Zlín v lize vypadat, ukáží až následující týdny a měsíce. Body a výhry a nakonec i záchranu ale přinesou jedině branky a ty v lednu zatím dávají pouze defenzivní hráči.

Borci z ofenzivy zatím střelecky mlčí, mušku teprve štelují, ale čas kvapí a omlouvat neschopnost rozvlnit soupeřovu síť nikdo donekonečna nebude.

„Nevím, jestli vůbec půjde naučit kluky střílet branky, na to úplně spoléhat nemůžeme,“ ví dobře Vrtělka. „I když to říká každý, nemůžeme dělat nic jiného než pracovat v tréninku, tak to prostě je,“ přidává.

„Hráči si musí v trénincích hledat situace a nakládat s nimi stejně jako v zápase, kde by to pak řešili lépe a kvalitněji,“ pokračuje. „Je to věcí každodenní práce každého hráče, protože samo se nic nezmění,“ zdůrazňuje.

Ve čtvrtek si ševci na Maltě trošku odfrknou. Na programu je jenom jeden trénink. „Rozdělíme hráče podle vytíženosti. Večer u videa zhodnotíme zápas s výhoedem na další utkání a tréninky. Čas určitě vyplníme smysluplně. Snad se uzdraví i marodi,“ přeje si zlínský asistent.

Proti Trnavě nehráli Tkáč, Čanturišvili, Hellebrand a Kovinič. Zatímco prvně jmenovaný nechce po dlouhé pauze návrat uspěchat, zbývající borce trápí nachlazení či jiné menší zdravotní problémy.