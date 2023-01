„Nechtěl jsem dlouho čekat. Chtěl jsem mít jasně, a to i vzhledem k tomu, že v létě čekáme rodinu,“ uvedl třiatřicetiletý odchovanec Slezského FC Opava.

Právě s druholigovým týmem se Kozák na začátku roku připravoval, nad návratem domů ale nepřemýšlel. „Zlín měl o mě velký zájem, což mě těšilo. Navíc se znám s trenérem Pavlem Vrbou a sportovním ředitelem Zdeňkem Grygerou,“ přidal zkušený útočník, který v české nejvyšší soutěži odehrál devětašedesát utkání, ve kterých vstřelil šestadvacet branek.

Další trefy by bývalý hráč Sparty, Liberce, Lazia Řím či Aston Villy přidal ve zlínském dresu.

Ševci čeká náročné jaro, ve kterém budou bojovat o holý život, a tak góly nejen Kozáka potřebují. „Věřím, že to zvládneme. Udělám proto maximum. Chci Zlínu pomoci svými góly, věřím, že zase tohle angažmá pomůže mi a já zase začnu střílet góly,“ prohlásil Libor Kozák, jenž v Baťově městě podepsal půlroční kontrakt.

Balaj hrával za Nitru a Žilinu, v Polsku i marodil

Stejnou dobu bude na Letné hostovat i Filip Balaj. Pětadvacetiletý forvard přichází do Zlína z polské Cracovie Krakov. Vysoký 192 centimetrů útočník má za sebou zajímavou kariéru. Nitře dvaceti brankami pomohl v sezoně 2016/2017 k postupu do první slovenské ligy, po nevydařeném angažmá v Žilině zamířil do Zlatých Moravců, kde herně i střelecky ožil, v osmadvaceti duelech zaznamenal šestnáct branek a vysloužil si přestup do Polska.

V Cracovii však příliš nezáří. Na podzim se potýkal se zraněným kotníkem, v Estraklase odehrál jen šest duelů, ani jednou nehrál od začátku. Z pozice střídajícího hráče se bývalý mládežnický reprezentant Slovenska ani jednou netrefil.

Vedení Zlína však Balajovi věří, společně s Kozákem by měl zvýšit konkurenci na hrotu a pomoct ševcům udržet první ligu.