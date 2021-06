Splnili povinnost, když soupeře z MSFL výsledkově přehráli, herně ale dominovali až po změně stran. Fotbalisté Zlína na úvod letní přípravy porazili třetiligový Uničov 5:1. Na trefu hostujícího Krče bleskově odpověděl Poznar, ve druhé půli stříleli branky jenom domácí. Kromě Čanturišviliho se ještě trefili mladíci Hrdlička, Tkáč a Bobčík.

Fotbalisté Zlína (bílé dresy) v úvodním letním přípravném zápase přehráli třetiligový Uničov 5:1. | Foto: Jan Zahnaš

„Tohle byla spíš kondiční záležitost. Herně to byly dva zcela rozdílné poločasy. V první půli jsme hráli složitě, my přitom chceme hrát kombinační a účelný fotbal. To si budeme muset ještě vyjasnit. Pohyb nahoře nebyl podle mých představ,“ uvedl kouč Fastavu Jan Jelínek.