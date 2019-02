Slušný výkon, dvě přesné gólové hlavičky, k tomu několik zahozených vyložených šancí a nakonec zasloužená výhra. Fotbalisté Zlína v úvodním přípravném zápase letošního roku získali skalp Zlatých Moravců.

Ševci poslední tým slovenské ligy zdolali po brankách stopera Zorana Gajiće a útočníka Lukáše Železníka 2:0.

„I když výsledek není v přípravě důležitý, jde o něj vždycky. Nikdo nechce utkání prohrát, i když je součástí přípravy. Vypracovali jsme si nějaké šance, které ale měl i soupeř. Výhra na úvod přípravy je pozitivní,“ pochvaluje si zlínský kouč Michal Bílek.

Trenér Fastavu rozdělil kádr na dvě jedenáctky. Pouze obránce Bačo a středopolař Slaměna odehráli kompletních devadesát minut. Ostatní absolvovali poločas.

„Myslím, že to splnilo očekávání. Nebyl problém to odpracovat,“ míní Bílek.

Nová zlínská posila, gruzínský reprezentant Vakha Čanturišvili, se fanouškům zatím nepředstavil. Pětadvacetiletý záložník dostal od vedení klubu volno, k týmu se připojí až v pondělí.

„Chtěli jsme, aby se mužstvo posílilo a oživilo. Věřím tomu, že nás posune zase o kousek dál. Reference na něj máme dobré. V Trnavě patřil mezi lepší hráče. Jsem rád, že přišel,“ těší Bílka.

Zahraniční akvizici může využít na více postech. „Dostane příležitost a uvidíme, kde se prosadí nejvíc,“ říká kouč Zlína.

Ševci se na jaře budou chtít ve FORTUNA:LIZE prezentovat aktivnějším a běhavějším fotbalem než na podzim, podle toho také vybírá posily.

„Čanturišvili má výborný pohyb, umí se dostat do zakončení. Navíc je použitelný na více místech. Je to ofenzivní hráč, může hrát zprava i zleva. Jeho příchod vítám,“ prohlásil Bílek.

Proti Zlatým Moravcům se Moravané ještě museli obejít bez zatím jediné zimní posily. V prvním poločase dostala přednost mladší sestava, k výkonu měl zkušený kouč oprávněné výhrady.

„Neočekával jsem, že zápas bude mít vynikající úroveň, což se také potvrdilo. V první půli jsme nehráli tak dobře, jak bych si přál. Dá se to ale pochopit,“ uvedl Bílek.

I tak se se ale ševci dostali do tří vyložených šancí. Hronek ale po Vyhnalově přihrávce střílel do boční sítě a pak dvakrát Vyhnal ve vyložené pozici pálil pouze do dobře postaveného hostujícího gólmana.

Po přestávce už se zlínští fotbalisté střelecky prosadili. Skóre po hodině hry otevřel stoper Gajić, který pohotově hlavou uklidil do sítě balon odražený od břevna po hlavičce Železníka.

Triumf Fastavu završil v závěru právě Železník. Zkušený forvard se rovněž prosadil hlavou po centru Holíka z pravé strany.

Ševci, které ve druhém poločase podržel také brankář Dostál, nakonec mohli vyhrát i vyšším rozdílem, Železník s Holíkem mířili ve výhodných pozicích nepřesně.

Výhra 2:0 je dobrá vzpruha do další práce v tvrdé zimní přípravě.

„Máme za sebou teprve první týden. Zatím je to hlavně o běhání a posilování. Občas jsme na hřišti. Jsem spokojený hlavně s tím, že nikdo není zraněný,“ uvedl Bílek.

Jeho tým se v areálu Vlastislava Marečka na Vršavě představí zase v sobotu dopoledne, kdy od jedenácti hodin vyzve Nitru. V týdnu budou Jiráček a spol. nabírat hlavně fyzickou kondici.

Herní část přijde na řadu až na soustředění v Turecku. „V přípravě se zaměříme hlavně na defenzivu. Chceme zpevnit obranu a hrát o něco ofenzivnější fotbal než doposud,“ dodává Bílek.

Přípravný fotbal

FC Fastav Zlín - FC ViOn Zlaté Moravce 2:0 (0:0)

Branky: 61. Zoran Gajić, 82. Lukáš Železník

Sestava Zlína 1. poločas: Šiška – Cedidla, Bačo, Buchta - Hronek, Hellebrand, Slaměna, Podio, Bartošák - Jakubov, Vyhnal.

Sestava Zlína 2. poločas: Dostál – Hnaníček, Bačo, Gajić – Matejov, Slaměna, Džafić, Libor Holík, Jiráček – Železník, Poznar. Trenér: Michal Bílek.

Zlaté Moravce: Krnáč - Gogley, Práznovský, Nikolič, Chren, Karlík, Rychtárech, Brašeň, Švec, Dubek, Chovan, Meszáros, Valovcan, Dimitrijevič, Rolinec, Tkáč, Beseda, Duga. Trenér: Karol Praženica.