Závěrečný zápas v rámci Tipsport ligy před sebou mají fotbalisté Zlína, které po porážce se Zlatými Moravci a výhře nad Skalicí v sobotu čeká domácí střetnutí s druholigovou Zbrojovkou Brno. Souboj moravských rivalů začíná na Vršavě ve třináct hodin.

Fotbalisté Zlína v loňském ročníku zimní Tipsport ligy podlehli Zbrojovce Brno 0:2. | Foto: Deník/Libor Kopl

Ševci ve skupině C zatím získali tři body a svoji statistiku v rámci zimní přípravné soutěže by ještě rádi vylepšili. „Asi to bude o něco prestižnější utkání než ty dvě předcházející se slovenskými týmy, my však chceme vyhrát každý zápas,“ říká asistent trenéra FC Zlín Lukáš Motal.

Zlíňané znovu nenastoupí kompletní. Slončík, Černín či Natchebia naskočí nejdříve příští týden, do Španělska odcestoval k porodu Gonzalez, otazník visí nad Fantišem.

Fanouškům se ještě nepředstaví ani Cletus Nombil. Třiadvacetiletý ghanský středopolař k ševcům přestoupil tento týden ze slovenské druholigové Petržalky, o víkendu však bude mít svůj program.

Další šanci ukázat se naopak dostanou nigerijský útočník Chibuike, jeho krajan Ikugar nebo Gruzínec Akhvlediani.

Také kádr Brna doznal po podzimní části několika změn. Angažmá si hledají obránci Josef Divíšek s Janem Štěrbou a náhradní brankář Jakub Šiman, naopak nováčky v týmu Zbrojovky jsou gólman Dominik Sváček a ghanský stoper Gyamfi Foster.

Výraznou posilou je navrátilec z Plzně Luděk Pernica. Zkušený stoper ale úvodní duel Tipsport ligy vynechal, po dlouhé pauze postupně zvyšuje zátěž.

Se Zlatými Moravci nenastoupil ani nemocný kanonýr Jakub Řezníček, Brňanům scházeli také Martin Nový se Zdeňkem Tomanem, chyběl i Kamso Mara.

Úvodní zimní test fotbalistům Zbrojovky nevyšel. Brněnský celek odstartoval herní část přípravy ve Skalici, kde v prvním zápase Tipsport ligy podlehl Zlatým Moravcům 0:2.

Poslední celek nejvyšší slovenské soutěže rozhodl o vítězství už v prvním poločase, když se prosadili Tabatadze a v jeho závěru Nonikashvili.