JOSS DIDIBA

Datum narození: 7. listopadu 1997

Věk: 24 let

Národnost: Kamerun

Výška: 1,85 m

Hmotnost: 80 kg

Přestup z: SFC Opava

Post: Střední obránce / defenzivní záložník

Číslo na dresu: 6

Didiba opravdu v dorosteneckém věku sbíral zkušenosti v Itálii. Postupně prošel Perugií, akademií Juventusu Turín, v nižších soutěžích nastupoval za týmy Matera a Troina, kde vydržel rok. Jako volný hráč pak zamířil do slovenské Senice.

V létě 2020 přišel na roční hostování s opcí do Opavy. V nejvyšší soutěži odehrál sedmadvacet zápasů. Stejný počet utkání si připsal po sestupu Slezanů i ve druhé lize, kde přidal i dvě vstřelené branky. Zkušenosti nasbíral taky v barážových duelech s pražskými Bohemians.

„S Jossem jsme jeho budoucnost řešili již v zimě, kdy vyjádřil přání odejít do ligy, ale nepřišla na něj žádná adekvátní nabídka a zadarmo jsme jej pouštět nechtěli. Každopádně jsme věděli, že se k jednáním o jeho odchodu v létě vrátíme, jelikož mu za rok v létě končila smlouva a její prodloužení nebylo pravděpodobné. I proto jsme se rozhodli jednat o jeho uvolnění. Jednání se Zlínem pak byla navíc velmi rychlá, korektní a podařilo se nám najít společnou řeč. Jossovi každopádně děkujeme za jeho služby, které tady odvedl a přejeme mu do další kariéry jen to nejlepší," uvedl sportovní manažer Opavy Jaroslav Kolínek.