Ševci při oslavách výročí sta let od založení tamního Sokola účastníka krajské I. A třídy skupiny B šetřili, soupeře z nižší soutěže v uvolněném zápase přehráli 8:1 a zvýšili si sebevědomí před blížícím se startem FORTUNA:LIGY.

Trenér Zlína Josef Csaplár byl s přístupem svěřenců i výkonem mužstva spokojený.

„Zápasy proti hodně silným i proti hodně slabým týmům mají svůj význam. Viděl jsem dvě tři zajímavé věci, které bych jinak ani nepoznal,“ říká.

Problém namotivovat ligové borce neměl. „Před zápasem jsem jim řekl, jaké věci chci v zápase vidět, což tam bylo. Nechtěl jsem to pojmout jako pouťák, aby to odchodili. Co jsem viděl, se mi hodně líbilo,“ pronesl Csaplár.

Fastav v prvním poločase udeřil třikrát. Pokaždé skórovali mladíci. Dvakrát se trefil Nečas, jednou udeřil Hellebrand.

Po přestávce se prosadili také mazáci. Na trefu Matejova navázal dvěma přesnými ranami Džafić, sváteční utkání završil proměněnou penaltou brankář Šiška. Ještě předtím si domácí dali vlastní gól.

Menším stínem utkání je lehké zranění zlínského útočníka Vyhnala, který střídal už na konci první půle. „Nechtěl jsem, aby se jeho stav zhoršil. Dělám to tak pravidelně,“ vysvětluje Csaplár.

Hostům z různých důvodu chyběli Železník, Poznar, Čanturišvili, Jiráček nebo Fantiš. Všichni zmiňovaní ale do Újezdce dorazili, chyběl pouze Vraštil, kterého čeká operace kolena, a Ikaunieks, jenž si zařizoval stěhování z Jablonce do Zlína.

Za domácí tým více než hodinu odehrál sportovní ředitel a viceprezident Fastavu Zdeněk Grygera.

Bývalý reprezentační obránce z pozice stopera dirigoval nové spoluhráče a prvním poločase dokonce z dálky málem zaskočil gólmana Rakovana. Slušný pokus ale skončil těsně vedle.

„Jsem rád, že jsem si díky majiteli mohl po delší době zase zahrát. Měl jsem to však složité. Fotbal jsem dlouho nehrál. Bolí mě koleno, mám puchýře, přesto jednou za čas se to dá zvládnout,“ uvedl někdejší obránce Sparty, Ajaxu nebo Juventusu Turín.

Fotbalisté Újezdce se zasloužené odměny v podobě čestného úspěchu dočkali až v závěru, kdy pokutový kop proměnil domácí kapitán Kobzinek.

„Byl to vrchol mojí kariéry. Nikdy v životě se mi to už nepodaří,“ usmívala se dlouholetá opora účastníka I. A třídy.

Utkání s prvoligovým týmem si stejně jako zbytek domácího mančaftu náramně užil. „Byl to zážitek,“ přiznal. I když hosté byli mnohem častěji u míče, Kobzinek a spol. bojovali ve vedru až do konce. „Kluci ze Zlína mají naběhané, pro nás to byl takový kondiční trénink, svátek a zábava. Jsme rádi, že jsme to mohli absolvovat,“ prohlásil kapitán Újezdce.

Hrdý na svůj tým byl i kouč Zdeněk Šebesta.

„Výsledek je až na druhém místě. Já jsem neskutečně rád, že jsme dali gól. To je pecka,“ zářil impulzivní trenér. Zatímco soutěžní duely emotivně prožívá, tentokrát byl v klidu. „Pro nás to byl svátek, odměna za jarní část sezony, která pro nás byla psychika hrozně náročná. V tabulce pravdy jsme byli snad na posledním místě, doma se jenom prohrávalo. Proto to byla také odměna pro diváky, že to vydrželi a že to s nám přetrpěli,“ dodal Šebesta s úsměvem.

Zatímco fotbalistům Újezdce volno teprve začíná, ševci po návratu ze soustředění budou pokračovat v přípravě na novou sezonu. „Budeme trénovat pořád stejně, dvoufázově. A v sobotu nás čeká Senica,“ říká Csaplár.

Nad generálkou zatím vůbec nepřemýšlí. „Já to takto nevnímám. Pořád je to jenom přípravný zápas. Vůbec to neřeším,“ tvrdí zlínský kouč.

TJ Sokol Újezdec – Těšov – FC Fastav Zlín 1:8 (0:3)

Branky: 78. Kobzinek z penalty – 6. a 21. Nečas, 58. z penalty a 88. Džafic, 36. Hellebrand, 48. Matejov, 75. vlastní, 85. Šiška z penalty

Diváci: 400

Újezdec: Zábranský - Šmíd, Grygera, Hráček, Kobzinek, J. Lekeš, Liška, Pochylý, Škařupa, F. Lekeš, Vacula (Konečný, Katrňák, Gazdík, Červinka, Bachůrek). Trenér: Zdeněk Šebesta.

Zlín: Dostál (31. Rakovan, 61. Šiška) – Matejov, Cedidla (46. Hlinka), Bačo (46. Buchta), Bartošák – Janetzký (64. Hubáček), Podio, Hnaníček, Hellebrand, Nečas – Vyhnal (36. Džafić). Trenér: Josef Csaplár.