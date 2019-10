„Třešnička na dortu nám trošku chybí,“ cítí také kouč Fastavu Jan Kameník.

Ševci pod jeho velením ani na druhý pokus nezvítězili. Bod zvenku se ale vždycky počítá. „Je pro nás důležitý. Určitě jsme za něj rádi,“ říká.

Na Zlín i Příbram dolehla důležitost střetnutí. Oba týmy nutně potřebovaly zabrat. Vždyť Středočeši nevyhráli sedm kol po sobě, Fastav naposledy triumfoval před více než dvěma měsíci v Opavě.

Souboj dvou týmů ze spodu tabulky podle očekávání nenabídl strhující podívanou, hrálo se hlavně mezi šestnáctkami.

„Nervozita byla na našem výkonu znát,“ přiznává Kameník.

První poločas nabídl minimum povedených akcí.

„Bylo tam hodně situací, které jsme neřešili dobře, spousta zbytečných ztrát a nedorozumění, které jsme měli zejména v ofenzivě, ve finální fázi,“ přiznává zlínský trenér.

Ševci příbramského gólmana Kočího v úvodní části pořádně neprověřili.

„Na soupeřovu polovinu jsme byli schopní se nějakým způsobem kombinační hrou dostat, ale jakmile jsme chtěli naše útočné akce přetavit do finální fáze, tak jsme o míče přicházeli a v pořádku to nebylo ani přes strany, kde jsme chtěli dostat centry do pokutového území na Tomáše Wágnera. Buď jsme trefili prvního hráče, nebo to bylo nepřesné,“ zlobil se Kameník.

I když se hra Moravanů ve druhém poločase malinko zlepšila, stejně jako proti Mladé Boleslavi hostům z Baťova města scházela produktivita.

„To je to, co nás momentálně nejvíce trápí," říká sedmatřicetiletý trenér. Fotbalisté Fastavu už neskórovali 405 minut.

Gól nedal Fantiš ani Matejov. Ševce možná více než neproměněné příležitosti více štve zranění Maška a kapitána Jiráčka. Zatímco prvně jmenovaný střídal už po půlhodině hry, někdejší reprezentant šel dolů těsně před koncem.

„Zatím neznáme výsledky vyšetření. Uvidíme, jaká bude diagnóz, ale pokud přijdeme i o tyto hráče, bude to komplikace,“ ví Kameník.

Jedním z pozitiv je premiéra devatenáctiletého obránce Jakuba Koláře, který v 84. minutě střídal právě Jiráčka.