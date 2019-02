Žádná nová tvář se ve výpravě fotbalistů Zlína neobjevila. Ševci odletěli na herní soustředění do Turecka s kádrem, který absolvoval celou zimní přípravu. Na palubě letadla byla i zatím jediná posila Fastavu, gruzínský reprezentant Vakhtang Čanturišvili.

Asistent fotbalistů Zlína Jan Kameník | Foto: Deník / Libor Kopl

Pětadvacetiletý záložník se však až doposud připravoval individuálně.

„Vakho pracoval s kondičním trenérem a fyzioterapeutkou. Těsně před odletem absolvoval poslední vyšetření, a pakliže budou výsledky pozitivní, tak se už se na soustředění zapojí do tréninkového procesu. Doufáme, že už by mohl zasáhnout do posledního utkání proti Rubinu Kazaň,“ věří asistent zlínského trenér Jan Kameník.

S šestým týmem FORTUNA:LIGY do Turecka odcestovali také šikovní dorostenci Jan Hellebrand a Martin Cedidla, které se rozhodl realizační tým ponechat v kádru i pro soustředění v Beleku.

„Jejich výkonnost je na určité úrovni. To prokázali jak ve svých týmech v dorosteneckých kategoriích, tak v dosavadních trénincích. Navíc Cedidla s námi trénoval už na podzim. Oba si účast na soustředění zaslouží,“ míní Kameník.

Od talentovaných fotbalistů si na Letné hodně slibují.

„Vidíme v nich určitý potenciál do budoucna, proto s námi trénují. Je pro ně prospěšné, že se mohou připravovat po boku starších hráčů, od kterých mohou čerpat zkušenosti. Navíc potřebujeme mít určitou šíři kádru, aby tréninkový režim byl co nejefektivnější.“ vysvětluje zlínský asistent.

Svěřenci trenéra Romana Pivarníka odcestovali do Vídně v pátek ráno, odkud odletěli do turecké Antalye. Ševci se bude na jarní odvety připravovat v nedalekém Beleku. Desetidenní pobyt stráví v luxusním hotelu Kaya Palazzo Golf Resort.

Šanci porvat se o místo v základní sestavě dostalo devatenáct hráčů do pole a dva brankáři.

První konfrontací bude nedělní souboj proti ruskému Nižnij Novgorod. Zlínské fotbalisty pak na pobřeží Středozemního moře čekají další dvě utkání. Ve středu 30. ledna se Jiráček a spol. utkají s dánským Sønderjyske, soustředění uzavře duel s ruskou Kazaní.

„Hlavním cílem soustředění je sehrání tří velmi kvalitních přípravných utkání se zahraničními soupeři. Předpokládám, že nás protivníci dobře prověří,“ uvedl Kameník.

Ševci budou mít v Turecku na práci větší komfort i lepší podmínky.

„Věříme, že využijeme kvalitních přírodních povrchů. Bohužel počasí v Turecku nám nyní příliš nepřeje, přesto počítáme s tím, že budeme hodně na hřišti a více se věnovat taktice, herním kombinacím a hře jako takové,“ přiblížil plán desetidenního soustředění Kameník.

Kádr Zlína pro soustředění v Turecku

Brankáři: Stanislav Dostál, Jan Šiška.

Obránci: Josef Hnaníček, Zoran Gajić, Petr Buchta, Ondřej Bačo, Martin Cedidla, Lukáš Bartošák, Róbert Matejov

Záložníci: Adnan Džafić, Libor Holík, Petr Hronek, Pablo Podio, Petr Jiráček, Jan Hellebrand, Vakhtang Čanturišvili

Útočníci: Tomáš Poznar, Lukáš Železník, Alexander Jakubov, Pavel Vyhnal, Patrik Slaměna.