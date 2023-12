Minulou sobotu si vychutnali čtyřgólovou výhru nad Hradcem Králové, společně oslavili závěr podzimní části sezony a nyní si užívají zaslouženou dovolenou. Fotbalisté Zlína si o Vánocích užijí rodinu, nejbližší, zimní přípravu na těžké jarní záchranářské boje odstartují v pondělí 2. ledna, kdy se zase všichni sejdou na Letné.

Ohňostroj po utkání fotbalistů Zlína s Hradcem Králové | Video: Libor Kopl

Na ševce v lednu čekají tři zápasy Tipsport ligy a dva přípravné duely. Na umělé trávě ve Skalici se utkají se Zlatými Moravci a domácím MFK, závěrečný zápas proti Zbrojovce Brno sehrají v sobotu 20. ledna na Vršavě.

Na tradičním zimním domácím fotbalovém turnaji se představí šest prvoligových klubů. Celkem si Tipsport ligu zahraje ve čtyřech skupinách čtrnáct týmů z České republiky a dva ze Slovenska. Hrát se bude na pražském Xaverově, v Mladé Boleslavi, v Prostějově a právě Skalici. Výsledky zápasů se počítají do jedné celkové tabulky.

Nejlepší týmy obdrží finanční prémii. „Pro nás to budou klasické přípravné zápasy před sezonou. V každém utkání prostřídáme dvě jedenáctky, vyzkoušíme všechny hráče. I když do žádného utkání nepůjdeme s tím, že chceme prohrát, zápasy pro nás budou mít spíše kondiční charakter,“ upozorňuje asistent trenéra FC Zlín Lukáš Motal.

Herní formu budou Zlíňané ladit především proti Vyškovu a Dunajské Stredě. Právě souboj s předním slovenským týmem by měl být generálkou na jarní boje ve FORTUNA:LIZE.

Stále v jednání je zahraniční soustředění. Pokud ševci na konci ledna zamíří za lepším počasím i tréninkovými podmínkami na jih Evropy, nejspíše se dohodnuté zápasy zruší a náš tým se utká se zahraničními soupeři.

„Samozřejmě bychom soustředění přivítali. Bylo by daleko lepší, pokud bychom se připravovali a hráli zápasy na přírodní trávě. Momentálně ale žádné bližší informace nemám. Pokud to neklapne, třeba si přípravu zpestříme soustředění v domácích podmínkách, ale nyní nechci spekulovat,“ pronesl Motal.

Ševci se bez ohledu na pobyt v teple budou připravovat hlavně na Vršavě. Tréninky na umělé trávě si zpestří posilovnou či jiným cvičením.

Šest týdnů přípravy by mělo týmu stačit. „Pro nás by možná bylo lepší, kdyby byla příprava ještě o něco delší, na druhé straně pro hráče je to i tak dlouhá doba. Každý chce raději hrát než trénovat. Pokusíme se do kluků dostat co nejvíc. Uvidíme, jaké bude počasí, terény. Snad všechno zvládneme,“ doufá Červenkův asistent.

Zlínští fotbalisté by měli na start přípravy dorazit připravení. Od kondičního trenéra Michala Molka obdrželi individuální tréninkové plány, mezi svátky budou mít běhání.

V úvodu roku jim odpadají neoblíbené zátěžové testy, které absolvovali při poslední reprezentační přestávce.