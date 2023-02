„Neřekl bych, že je tam nějaký velký rozdíl. Hráči to s Teplicemi výsledkově zvládli, za což jsme samozřejmě rádi, ale zároveň dobře víme, že jsme teprve na začátku cesty. Čeká nás ještě hodně zápasů, bodů ve hře je taky dost a hned to další utkání v Pardubicích bude kvůli postavení obou týmů v tabulce o to zajímavější,“ ví dobře asistent trenéra Zlína Vít Vrtělka.

Vrbův tým na východě Čech čeká ještě těžší protivník než byly oslabené Teplice. „Těžko srovnávat, ale Pardubice mají nový stadion, poženou je diváci. Do jara vstoupily dobře, bodovaly ve venkovních utkáních, ale potvrdit to na domácí půdě taky není úplně jednoduché. My ale rovněž chceme navázat na dobrý vstup,“ říká Vrtělka.

Nedělní soupeři vstoupili do jara slušně. Zlín neprohrál, ve třech duelech získal pět bodů. Pardubice remizovaly v Liberci, doma padly se Slavií, ale naposledy okradly Mladou Boleslav.

„Ukazuje se, že liga je vyrovnaná, což potvrzují i výsledky na startu jara. Pro nezaujatého diváka je to o to zajímavější,“ míní Vrtělka.

Poslední tým FORTUNA:LIGY v zimě přivedl brankáře Nitu ze Sparty, Darmovzala a Krobota z Mladé Boleslavi. Z Dukly se vrátil útočník Huf a úplně novou tváří je Polák Pikul.

„Pardubice mají zkušenou osu a kolem ní spoustu mladých, ambiciózních a dravých hráčů. Jsou silní v kombinaci. Trenér Kováč po nich vyžaduje tento způsob hry, takže nás rozhodně nečeká nic lehkého,“ tuší zlínský asistent.

Důležité bude neinkasovat. „To si říkáme před každým zápasem, ale často se nám to nepodaří,“ připomíná s úsměvem Vrtělka.

Hlinka je rád, že nemusí do Ďolíčku: Zajímá mě, jak to v Pardubicích spravili

I když ševci nulu na jaře ještě neudrželi, ani v jednom případě neprohráli. „Tím, že máme v zádech výsledky z úvodních třech zápasů, budeme se snažit na ně navázat. A to nepůjde jinak než poctivou defenzivou, organizací hry. Chceme být nebezpeční i směrem dopředu,“ říká Vrbův kolega.

Ševci se na duel na novém stadionu těší. Jsou rádi, že nemusejí hrát v Ďolíčku, kam by přišlo jen pár stovek diváků. V CFIG Areně bude plno.

„Pro atmosféru je dobře, že se hraje v Pardubicích. Soupeři to sice může pomoct, ale rozhodne se na hřišti, ne v ochozech,“ říká Vrtělka.

Hostům bude na východě Čech scházet vykartovaný útočník Kozák, nepravděpodobný je i start Bartošáka. Krajní bek FC Trinity pro zranění nedohrál poslední duel s Teplicemi. „Absolvoval vyšetření, má trhlinu ve svalu,“ prozradil Vrtělka.

Fit nejsou ani Jeřábek s Reiterem, viróza postihla gólmana Rakovana.

Zato domácí jsou takřka kompletní. Schází jim pouze dlouhodobě zranění Jeřábek se Solilem, zbytek týmu má kouč Kováč k dispozici.

„Kluci jednoznačně vědí, o co jde. Já do toho dávám klid, nepochybně jde o důležitý zápas. Jistě, ligových utkání je před námi ještě hodně, ale bitva proti Zlínu je pro vývoj v tabulce důležitá, stačí se na ni podívat. Nechceme se zbláznit, musíme jít do toho s čistou hlavou a udělat vše pro to, abychom svůj úkol zvládli,“ uvedl na klubovém webu trenér Pardubic Radoslav Kováč.

Hrubý? Bude pro nás klíčový hráč jara, je přesvědčený trenér Zlína Vrba

Soupeře v žádném případě nepodceňuje. „Zlín získal zkušeného trenéra, který vyhrál spoustu titulů. Na jaře má ze tří zápasů pět bodů, takže proti podzimu je tam vidět značný progres. Soupeře sledujeme, viděli jsme všechny tři jeho jarní zápasy a snažíme se mít jeho hru načtenou,“ říká.

„Bude to bitva, zápas o detailech. Všechny čeká válka nervů a věřím, že se na to dobře připravíme,“ přidává.

Podle Kováče diváci uvidí soubojové utkání, hodně centrovaných míčů. „Soupeři bude v útoku scházet distancovaný Kozák, přesto to pro nás bude náročné utkání,“ tuší domácí kouč.