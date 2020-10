Trenér Fastavu Bohumil Páník nebyl spokojený především s výkonem mužstva v úvodní části. „První půle byla z naší strany velice špatná. Asi to byl nejhorší poločas pod mým vedením,“ myslí si zlínský kouč.

„Neuhráli jsme nahoře žádné míče, obrana byla přetížená. To, že jsme prohrávali jenom 0:1, bylo hlavně díky štěstí. Kdyby se soupeř se prosadil víckrát, mohlo to být klidně 0:3,“ ví dobře Páník.

Jediný gól vstřelil ve 32. minutě Hronek. Bývalý hráč Zlína se prosadil po průniku Dostála a nepřesném Puškáčově zakončení.

Chvíli předtím skóroval už Vaníček, sudí Lerch však po zhlédnutí videozáznamu kvůli Hronkově ruce branku neuznal. „Situaci jsem neviděl. Byl jsem od toho daleko,“ poznamenal Páník.

Zlín v první půli Le Giangovu branku téměř neohrozil. Poznarovu střelu nejprve zblokoval Hůlka a následný pokus o chvíli později Jindřišek. „Domácí couvli a my jsme naráželi do zdi,“ trefně poznamenal hostující kouč. „Domácí ve středu pole sbírali odražené balony, a pokud jsme to nezachytili Condem, tak jsme souboje nevyhrávali. Z toho plynula převaha nahoře,“ míní Páník, který vyzdvihl výkon forvarda Pražanů Puškáče. „Domácí hrotový hráč na rozdíl od Poznara uhrával balony, v tom byl největší rozdíl,“ je přesvědčený Páník. „Bohemka hrála jednoduchý fotbal směrem nahoru na Puškáče, který byl výborný a z toho vyplynula převaha a tlak soupeře. My jsme k tomu přistoupili až příliš profesorsky a tento způsob hry se tady praktikovat nedá,“ má jasno Páník.

I když se Moravané po přestávce zlepšili, na vyrovnání nedosáhli. „Měli jsme tam už lepší věci a dostali se i Janetzkým do dvou situací, bohužel jsme je nevyřešili,“ posteskl si.

Uklidnění domácím v 86. minutě přinesl střídající Keita, k němuž se odrazil míč po Nečasově střele do tyče. Francouzský útočník už měl snadnou práci a radoval se z první ligové trefy od července 2019. „Domácí ve druhé půli neustále hrozili brejky a byla jen otázka času, kdy nám tam po našich chybách ve středu pole zdrhnou. Nakonec jednu akci dotáhli a bylo po zápase,“ pravil.

V nastavení mohl duel zdramatizovat Fantiš, jenže zblízka na vyběhnutého Le Gianga nevyzrál. Dorážející Janetzký mířil vysoko nad.

Ševci vyšli bodově naprázdno ve třetím kole po sobě, v posledních dvou duelech vůbec neskórovali. I proto vyhlížejí reprezentační přestávku. „Nám přijde vhod, protože si všech šest zápasů musíme vyhodnotit. Čtrnáct dnů potrénujeme tak, aby sestava, který vyběhne proti Českým Budějovicím, podala lepší výkon než s Bohemkou,“ dodává Páník.