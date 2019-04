Ševci nezvládli další jarní bitvu, prodloužili sérii bez bodu i vstřelené branky na čtyři zápasy a od příček pro skupinu o udržení je dělí jen tři body.

Fastav prohrál na hřišti předposlední Karviné 0:2. Nevýrazné hosty srazila rychlá trefa kanonýra Wágnera z úvodu střetnutí, v závěru je pak dorazil gól Budínského.

Diváci se ještě nestačili usadit na svých místech, když Ba Loua rozehrál roh, který doputoval na zadní tyč k volnému Wágnerovi a ten měl půl metru před brankovou čárou snadnou práci – 1:0.

„Dostali jsme gól ze situace, na kterou jsme se v týdnu připravovali. Bylo to po standardce, o které jsme věděli, že je Karviná podobně zahrává. A stejně jsme tomu nezabránili,“ kroutil hlavou trenér ševců Roman Pivarník.

Karvinští chtěli z vydařeného úvodu vytěžit co nejvíc a šokovaným hostům hrozili zejména průniky po své pravé straně, kde zprvu operoval aktivní rychlonohý Ba Loua.

„Potkalo nás to, co jsme nechtěli. Z první akce jsme inkasovali a dostali se do nevýhody, kdy jsme museli hrát do plných a diktovat hru. Ale to se nám moc nedařilo,“ uznal Pivarník.

Jeho tým mohl srovnat v 23. minutě, kdy domácí zaváhali v obraně a gólman Berkovec zůstal stát napůl cesty k míči. Poznar jej sice obstřelil, ale s ním i bránu Karviné.

„To jsem měl dát, s odstupem času si myslím, že jsem si měl balon posunout a dávat to pak do prázdné. Rozhodl jsem se špatně, moje chyba,“ kál se zlínský útočník.

Domácí však měli víc ze hry a mohli svůj náskok pojistit. Dvakrát byl v akci Guba, na míč v jiné šanci nedosáhl Wágner.

Osm minut před poločasem se blýskl Berkovec, když dvakrát zasáhl proti Poznarově ráně. Napodruhé vyboxoval v pádu míč směřující do brány.

Poslední akce první půle patřila domácím, když centr Budínského poslal Wágner technickou hlavičkou na horní síť.

„Poločas jsme sehráli výborně. Byli jsme agresivní, dobře kombinovali a nenechali Zlín hrát. Možná moc nepočítal s tím, jak se budeme prezentovat. Z naší strany to byla opravdu velice dobrá půle,“ ocenil kouč MFK František Straka počínání svých svěřenců.

V kabině upozorňoval na to, že Zlín po přestávce zabere. „Zlín změnil rozestavení a přidal. Několik minut nám trvalo, než jsme na to adekvátně zareagovali,“ uznal Straka. „Pak už jsme se do toho ale zase dostali a měli to plně ve své moci,“ pochvaloval si.

Druhá půle málem začala jako ta první. Po Lingrově vysunutí běžel sám na bránu Wágner, ale neměl rychlost, a tak patičkou přiklepl balon Ba Louaovi, kterého ve vápně dvakrát zablokovali zlínští zadáci. Volný Wágner mohl jen rozhodit rukama, poněvadž očekával od spoluhráče, že mu balon vrátí do jasné pozice.

Karviná byla blízko vítězné pojistky v 64. minutě, kdy Záhumenský vyslal krásným pasem do úniku Ba Louau, toho zezadu zkosil Matejov a domácí zahrávali pokutový kop. Obvykle suverénní exekutor karvinských penalt Budínský však tentokrát napálil balon do tyče.

„Kopal jsem to pravačkou, ani jsem se nedíval na gólmana. Byl jsem rozhodnutý, na kterou stranu to pošlu. Bohužel to nevyšlo,“ vracel se Lukáš Budínský k nešťastnému momentu.

Smutnit ale nemusel dlouho. Po další zahozené tutovce Ba Louay se totiž rychlík z Pobřeží slonoviny tentokrát rozhodl raději nahrávat a udělal dobře. Oslovil totiž právě Budínského, který z hranice šestnáctky mířil přesně k tyči – 2:0.

„To už jsem dával slabší levačkou. Paradoxně to tam spadlo. Mám pocit, že když to střílím levačkou, nekladu takový důraz na to, kam mířím, nesoustředím se na to tolik, a ono to kupodivu vychází. Asi začnu střílet víc levačkou,“ usmíval se Budínský po zápase.

MFK Karviná – Fastav Zlín 2:0 (1:0)

Branky: 2. Wágner, 81. Budínský. Rozhodčí: Matějček – Blažej, Hock. ŽK: Krivák (Karviná. Diváci: 2114.

Karviná: Berkovec – Krivák, Dreksa, Rundič, Záhumenský – Budínský, Smrž – Ba Loua (83. Letič), Lingr (89. Bukata), Guba (70. Čolič) – Wágner. Trenér: Straka.

Zlín: Rakovan – Matejov (82. Jakubov), Bačo (35. Železník), P. Buchta, Gajič – Hlinka (66. Podio) – L. Holík, Jiráček, Čanturišvili, Bartošák – Poznar. Trenér: Pivarník.