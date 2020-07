Testy na covid-19 ukázaly, že celek z Karviné je po karanténě v pořádku, takže se může liga dohrát. Tým ze Slezska, který před rivaly z Opavy a Příbramí drží dvoubodový náskok, má o motivaci postaráno. Ševci ovšem zápas rozhodně nevypustí.

„Pro nás to jsou mistrovské zápasy. Hraje se o body, prémie, čest i své fanoušky. Proto oba duely bereme naprosto vážně, i když je to pro nás zároveň i příprava na novou sezonu,“ říká trenér Fastavu Bohumil Páník.

Ač mají Zlíňané na rozdíl od Karviné záchranu jistou, chtějí zbývající zápasy odehrát naplno. Žádné šetření totiž nemá smysl. Vždyť před sebou mají měsíc letní přípravy, kde dostanou do těla mnohem víc.

„Jako přípravné zápasy to nebude. Je to pořád rozjetý ročník. Ve hře je ještě šest bodů a my ty zápasy chceme vyhrát,“ burcuje Páník.

V dohrávkách nemůže využít pětici hráčů, kterým vypršela smlouva nebo jim skončilo hostování. Na Letné skončili Bartošák, Bačo a Džafić, pryč jsou i Azacký s Ikaunieksem.

Hráči musí povrdit, že patří do sestavy

Kouč Páník má tak zúžený výběr, koho postavit, přesto velké rošády v sestavě neplánuje. K nějakým změnám ale jistě dojde.

„Hráči právě v mistrovských zápasech musí potvrdit, že patří do sestavy. Nemůžeme ale hazardovat s jejich připraveností a dát je tam. To je proti takovým soupeřům, kteří hrají o udržení, veliké riziko,“ uvědomuje si.

Ševci se po dvoutýdenní dovolené vrátili k tréninku v pátek. Týden na přípravu by jim měl stačit. Navíc podobně na tom je i soupeře. Karvinští šli na první trénink ve stejný den jako Zlín, během čtrnáctidenní karantény mohli doma jen posilovat.

„Jsem pevně přesvědčený, že i přes tréninkový výpadek a pouze šestidenní přípravu se kluci na poslední dva zápasy, které definitivně rozhodnou, kvalitně připraví a dají do toho vše. Věřím, že to úspěšně zvládneme,“ pronesl na klubovém webu kouč Karviné Juraj Jarábek.

Jeho tým má situaci ve vlastních rukou. Pokud doma porazí v posledním kole skupiny o záchranu Příbram, má jistotu bez ohledu na další výsledky.

Karviná je na tom nyní bodově nejlépe, slavit teoreticky může už ve čtvrtek. To by ale Severomoravané museli vyhrát ve Zlíně a alespoň jeden ze soupeřů doma zaváhat.

„Uvidíme, jak to všechno nakonec bude. Určitě to nebude vůbec jednoduché, ale musíme se s tím porvat. Nějakým způsobem to prostě dáme,“ věří karvinský brankář Petr Bolek.

FORTUNA:LIGA, o záchranu, 4. kolo -

FC Fastav Zlín (13.) - MFK Karviná (14.)

Výkop: čtvrtek v 18.00, stadion Letná

Rozhodčí: Julínek – Podaný, Flimmel (Adámková) | VAR: Orel | AVAR: Blažej

Ligová bilance: 3-0-5

Poslední zápas: 0:2 (29. Smrž, 83. Taiwo, 15. února 2020)

Pravděpodobné sestavy: Zlín: Rakovan – Matejov, Buchta, Simerský, Jiráček – Fantiš, Hlinka, Conde, Čanturišvili – Poznar, Janetzký.

Karviná: Bolek – Ndefe, Eduardo, Šindelář, Čonka – Jean Mangabeira – Lingr, Janečka, Čonka – Ba Loua, Taiwo.

Tip deníku: 2:1