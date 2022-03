„V klidu rozhodně nejsme,“ ví dobře. „Po reprezentační přestávce nás čekají dva venkovní zápasy. Nechceme zbytečně ztrácet body, abychom se dostali do složitých zápasů, spoléhat na nějaký bodový polštář či náskok. Pořád máme o co hrát. Jsme blízko střední skupině, to je pro nás dostatečná motivace,“ přidává mladý kouč.

Výhru nad namočeným protivníkem si ale vychutnal. „Samozřejmě jsem rád, že jsme zápas zvládli, protože jsme věděli, jak je důležitý. Ale i když je výsledek jednoznačný, vítězství se nerodilo jednoduše,“ říká.

Ševci před reprezentační přestávkou zabrali, doma přehráli namočené Pardubice

Domácí základ položili v úvodních šestnácti minutách, kdy Vukadinovič s Janetzkým vstřelili své první góly v této sezoně. Za hosty pak sice premiérovou brankou v nejvyšší soutěži snížil Rezek, ale po změně stran výhru domácích zpečetili znovu Vukadinovič a Youba Dramé.

„V utkání bylo jasně vidět, jak s naším týmem dokáže pracovat hlava,“ uvedl Jelínek.

„Zatímco vstup do zápasu byl dobrý a měli jsme tam ještě slibně rozjeté akce, tak přechodová fáze byla strašně nepřesná. Začali jsme být komplikovaní v rozehrávce, dělali chyby a toho Pardubice využily,“ pokračuje v hodnocení.

Ševcům výrazně pomohl třetí uklidňující gól. „Po něm zase bylo vidět, jak naše herní sebevědomí šlo nahoru. Začali jsme být obrovsky nebezpeční, Pardubice to naopak musely otevřít, hrát trošku na riziko, čehož jsme využívali. Korunoval to Youba (Dramé) nádhernou dělovkou,“ prohlásil.

Zlín porazil Východočechy v lize poprvé a upevnil si jedenácté místo. Ke třem bodům mu pomohl i konstruktivní rozbor nepovedeného předcházejícího utkání s Hradcem Králové. „Zase jsme se vrátili k rychlostnímu fotbalu, což nám přineslo ovoce,“ těší kouče Fastavu.

Vukadinovič ve Zlíně viditelně ožil. Změnil stravu, poprvé v lize dal dva góly

Moravané důležitou směnu zvládli i přesto, že jim zase scházela řada hráčů. Naposledy vypadl krajní bek Matejov. „Po minulém zápase si stěžoval na bolest nad lýtkem. Nemělo by to být nic vážného. Věřím, že bude brzy v pořádku,“ uvedl.

Individuálně se již připravuje i nejlepší střelec týmu Tkáč, delší pauzu bude mít záložník Hlinka, Jawa čeká kontrolní vyšetření.

Fantiš byl zase na kapačkách, měl problémy se zády. „Fyzioterapeuti ho napravují. Až to bude možné, půjde do zátěže,“ říká Jelínek.

V sobotu už měl k dispozici uzdraveného Čanturišviliho. Pomalu se vracejí i další borci.

Nyní má FORTUNA:LIGA reprezentační přestávku. Ševci žádný přípravný zápas hrát nebudou, hráče i tak čeká herně-kondiční blok. „Pro kluky to bude náročný týden, protože to poslední možnost, jak se nachystat na poslední část sezony. Nechci, aby nám v závěru došly síly,“ dodal Jelínek.