„Jsem rád, že jsme udrželi čisté konto, prosadili se i střelecky. V prvním poločase jsme však byli málo nebezpeční. Nefungovalo nám napadání rozehrávky soupeře, naopak jsme dobře pracovali v bloku a z něj vyráželi do kontrů,“ hodnotil duel zlínský trenér Jan Jelínek.

S druhou půlí byl o poznání spokojenější. „V ní už jsme dobře řešili finální fázi. Dostupovali jsme soupeře, proměnili šance, pracovali až do konce,“ pochvaloval si.

Ani po exhibičním závěru mu však starosti před prvním ostrým soutěžním duelem s v novém kalendářním roce neopadli. Naopak.

Ztrát je s blížícím se startem druhé poloviny sezony čím dál víc.

K dlouhodobým marodům Fillovi, Reiterovi, Hlinkovi či Jawovi přibyli další borci. V generálce scházeli i Poznar, Hrubý, Tkáč, Čanturišvili nebo Hellebrand, duel nedohrál stoper Procházka.

„Kluci jsou nemocní, dlouhodobě zranění. Některé ale nejsou zase tak vážné. Je toho víc, ale víc bych se k tomu nevyjadřoval. Uděláme maximum pro to, aby bylo co nejvíce hráčů v pořádku a mohli se připravit na Liberec,“ uvedl Jelínek.

O sestavě pro duel se Slovanem, který se na Letné představí už příští neděli, jasno zdaleka nemá. Absencí je moc, otazníků ještě víc.

„Doba je taková, každý s tím bojuje. I Senica přijela v okleštěné sestavě,“ připomíná mladý kouč. „Máme pár dnů se na to pořádně nachystat, abychom měli co nejvíc zdravých hráčů pohromadě a byli na začátku ligy co nejvíc konkurenceschopní,“ přeje si.

V generálce nikdo nezářil, na podzim méně vytížení borci se do sestavy dostanou jen kvůli zranění jiných spoluhráčů. „Samozřejmě jsem sledoval i individuální výkony, ale kluky znám delší dobu, takže jeden zápas mně hlavu nezamotá,“ tvrdí.

„Některé výkony byly lepší, další průměrné,“ všímal si.

Jedenáctý tým FORTUNA:LIGY proti Senici zkoušel Jána Mizeráka. Zkušený osmadvacetiletý krajní bek prošel Vlašimí i Podbrezovou, naposledy byl ve Skalici, kde strávil většinu kariéry.

Ve Zlíně by mohl zvýšit konkurenci na levé straně obrany. Zda na Letné zůstane, není jisté. „Ukázal, že je to rychlostní hráč. Nebojí se hrát směrem dopředu, podporovat útok, což je mi sympatické. S kluky tady byl týden. Teď si jeho práci vyhodnotíme, budeme to řešit,“ říká Jelínek.

Nějaká posila by se ševcům šikla, až na navrátilce Vukadinoviče je tým stejný jako na podzim. Kádr není široký, konkurence není taková, jako třeba v jiných klubech.

„Tým ale má kvalitu. Pokud budou kluci zdraví, zvládneme to,“ je přesvědčený Jelínek.