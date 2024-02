Chtějí se vyhnout baráži, uniknout těžkým bojům o záchranu. Fotbalisté Zlína by zase rádi jednou měli klidné jaro, nestresovali se až do posledního kola o účast mezi tuzemskou elitou.

Trenér fotbalistů Zlína Bronislav Červenka mna tiskové konferenci. | Foto: Deník/Jan Zahnaš

„Když skončíme třináctí a výš, bude to dobré,“ ví dobře generální manažer ševců Zdeněk Grygera.

Na Letné si před druhou polovinou sezony žádné nedosažitelné mety nekladou, dál se chtějí zlepšovat, poctivou prací se posunout nahoru, třeba až do prostřední skupiny.

Zlíňané ztrácejí z předposlední patnácté pozice na desáté Teplice šest bodů, jaro odstartují právě na Stínadlech.

Venkovní výhra by jistě byla parádní vzpruhou před nabitým únorovým programem, těžkými duely se Slavií, Slováckem nebo Plzní.

„Víme, že start bude opravdu náročný, ale jdeme do něj s pokorou a nadšením. Je jedno, zda s kvalitními soupeři budeme hrát teď nebo později. Mužstvo je dobře připravené, kádr široký, takže zátěž rozložíme na více hráčů. Každý může ukázat, že do týmu patří. Věřím, že to zvládneme,“ prohlásil trenér Zlína Bronislav Červenka.

Fantiš kapitán, ale kde bude hrát? Za trénink vystřídám i čtyři pozice, říká

Po podzimní části má k dispozici čtyři nové hráče. Zlín v zimní pauze posílili Gruzínec Zviad Natchkebia, ghanský záložník Cletus Nombil a útočník Tomáš Schánělec s Nigerijcem Kennethem Ikugarem.

„Víc jsme očekávat nemohli. Přišli čtyři typologicky vhodní hráči do našeho týmu. Víme, co v nich je, co od jich můžeme očekávat. Teď jde jenom o to, aby se rychle adaptovali a ukázali svoje přednosti a kvality v lize. Vím, že to pro ně nebude jednoduché, ale věřím, že se s tím poperou a všem ukážou, že jsme se v nich nezmýlili a přivedli kvalitní fotbalisty,“ uvedl Červenka.

Podle kouče žádná z posil nepotřebuje delší čas na adaptaci, v Teplicích může být v základní sestavě Zlína každý z nich.

Nejblíže do základní sestavy mají Schánělec s Nombilem, o šanci si však říkají i další dva zahraniční borci.

„Osu týmu máme danou, ale jsou tam nějaké otazníky, které doladíme těsně před zápasem. Rozhodneme se až v sobotu,“ tvrdí Červenka.

Hlavním úkolem kouče pro jaro bude najít nového střelce.

Ševci se v zimní pauze střelecky soužili. V sedmi přípravných duelech zaznamenali jen čtyři branky.

„Ofenziva není ideální, na tom musíme zapracovat. Ale máme dva nové útočníky. Je to na Ikugarovi se Schánělcem, aby ukázali, že góly střílet umí. Zviad má taky dispozice k tomu, dával branky. To jsou hlavní tahouni, který by tým měli vést ke gólům a k vítězstvím. Spoléháme na ně. Pomoct jim však musí i další hráči z ofenzivy,“ říká Červenka.

Kdo je nová posila Zlína? Vzorem byl Nwanko Kanu, kvůli fotbalu nechal školy

Z podzimního kádru jsou pryč Francouz Dramé, jemuž vypršela smlouva, na hostování do druholigové Viktorie Žižkov zamířil Černohorec Kovinić.

Start jara nestihnou dlouhodobí marodi Tkáč s Žákem. Chybět bude hlavně produktivní středopolař.

„Úraz, který se mu stal, je nebezpečný a chceme, aby šel do tréninku naprosto vyléčený. Nechceme, aby se objevily další komplikace. Věřím, že se k nám vrátí v nejbližší době. Nyní však nedokážu říct, kdy to bude,“ pronesl Červenka.

Útočník Žák už se po operaci vrátil k tréninku, nyní je na 60 procentech zatížení. „Věřím, že do měsíce bude s týmem a a na jaře nám pomůže,“ doufá kouč Zlína.