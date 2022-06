Letní příprava fotbalistů FC Fastav Zlín

Pondělí 20. června: zahájení přípravy

Sobota 25. června v 16.30: TJ Sokol Lanžhot – Zlín (Lanžhot).

Středa 29. června v 17.00: FC Baník Ostrava – Zlín (Sportovní areál Vista Ostrava)

Sobota 2. července: LASK Linec – Zlín (Vídeň)

Středa 6. července v 17.00: Zlín - MFK Vyškov (Vršava)

Sobota 9. července: Zlín - Trenčín (Vršava)

Sobota 16. července: Zlín - SK Líšeň (Letná)

Sobota 23. července: Zlín - SK Prostějov (lokalita a čas budou upřesněny na základě losu ligy)

Sobota 30. července: start FORTUNA:LIGY

„Zatím s ním počítám, jiné informace nemám, ale v pátek jedu na Letnou, kde mám schůzku, třeba se něco změní,“ říká s úsměvem zlínský trenér Jan Jelínek.

Jelikož ale setrvání Condeho není jisté, shánějí ševci kromě útočníka a krajního obránce také středopolaře. „Musíme nahradit hráče, kteří odešli, jejich posty doplnit. O posílení se samozřejmě bavíme. Nějaká jména padají, něco je rozjednaného, jsme s nimi v kontaktu, ale nyní to spíš vypadá, že se noví hráči objeví až v průběhu přípravy než na jejím startu,“ tuší Jelínek.

Konkrétní jména ze čtyřicetiletého kouče zatím nedostanete. Totožnost posil odtajnit nemíní. Dobře ví, že to nemusí klapnout, a tak raději mlčí.

Jisté je, že přípravu s ševci neabsolvuje Adam Houser. Rodák z Otrokovic si po povedené sezoně v třetiligové Kroměříži šanci v nejvyšší soutěži zaslouží, kvůli zranění ale musel nabídku Zlína, kde v mládí působil, s díky odmítnout.

V Baťově městě nepokračuje Martin Nečas, po vypršení smlouvy jej zkouší slovenská Skalica.

Nový kontrakt si naopak vysloužili mazáci Procházka, Fantiš a Vukadinovič.

Trenér Jelínek zatím nepočítá se záložníky Hlinkou a Tkáčem. Zkušený slovenský středopolař se do po dlouhé pauze dostává do optimální kondice, mládežnického reprezentanta čeká teprve kontrolní vyšetření. „U něj je to s otazníkem, ale Marek zvládá úplně všechno a podle kondičního trenéra Michala Molka, se kterým se během volna potkal, je na tom velmi dobře,“ říká Jelínek.

Ševci smutní. Zemřel bývalý kapitán zlínských fotbalistů Jaroslav Jugas

Volnější režim bude mít v červnu po náročném programu i člen reprezentační jednadvacítky Martin Cedidla.

Využít šanci může jiný zlínský talent Adam Číž. „Po různých zraněných a peripetiích se v závěru sezony v juniorce rozehrál a šanci si vykopal,“ prohlásil luhačovický rodák.

Zaujali jej i další nadaní dorostenci, které si ale bude brát jen na určité tréninky. „Kluci hlavně těch mladších ročníků jsou šikovní, ale sezonu teprve skončili a potřebují si odpočinout,“ vnímá.

Jelínek navíc v létě nikoho šetřit nemíní, hráčům dá zase zabrat. „Volno i příprava jsou letos delší, takže kluci by měli být pořádně odpočatí. Máme za sebou už pár společných přípravných období, i toto se ponese v tradičním duchu nabírání kondice a zlepšování fotbalových aspektů, ale hlavně to zase bude dřina a dřina,“ tvrdí s úsměvem.

ZAČNOU V LANŽHOTĚ

Ševci se budou připravovat výhradně v domácích podmínkách. V plánu je teambuilding či nějaké krátké soustředění mimo Zlín.

„Možnosti jsou různé, zatím se to řeší a nic konkrétního nemáme, ale na pár dnů bychom zase rádi změnili prostředí a zažitý stereotyp,“ přiznává. „Naštěstí v létě by s terény být problémy neměly,“ předpokládá.

Procházka a spol. se před ligovým startem na konci července utkají se sedmi soupeři. Zatímco atraktivní duel s rakouským Lincem je v ohrožení, zbývající zápasy jsou potvrzené.

Matejov se po deseti letech loučí se Zlínem. Po vypršení smlouvy posílil Brno

Ševci se na úvod představí v Lanžhotě. Divizní celek z Podluží si pozval Zlín na oslavy výročí stal let od založení klubu. Jinak se Zlíňané utkají s Ostravou, Trenčínem, Vyškovem a Líšní, generálku obstará souboj s Prostějovem.

„Soupeře máme rozmanité, zajímavé, ale celkově nám je jedno s kým hrajeme, protože hlavní je, aby se kluci sehráli, sladili věci a nabrali kondiční prvky,“ upozorňuje Jelínek.