Fotbalisté Zlína přicházejí o svůj klenot, klíčového středopolaře. Odchovanec a mládežnický reprezentant Tom Slončík po sestupu z první ligy opouští Letnou i rodné město, v příští sezoně bude oblékat dres Viktorie Plzeň, kam přestupuje za blíže nespecifikovaných podmínek. Devatenáctiletý středopolař podepsal na západě Čech smlouvu na čtyři roky.

Tom Slončík už pózoval ve společně sportovního ředitele klubu Daniela Koláře na trávníku Doosan Areny s dresem plzeňské Viktorie. | Foto: fcv

Oba kluby očekávaný transfer zveřejnily v pondělí dopoledne.

„Tom Slončík je velkým talentem českého fotbalu. I přes svůj stále nízký věk na sebe dokázal upozornit a prosazoval se v nejvyšší soutěži. My jsme mu nyní nabídli možnost dalšího fotbalového růstu, což je naší dlouhodobou strategií a cílem. Věříme, že se u nás rychle adaptuje, zapadne do týmu a bude pro nás přínosem,“ řekl k nové posile sportovní ředitel Viktorie Plzeň Daniel Kolář.

Tomovi Slončíkovi se Zlín nepouští lehce. Až doposud nikde jinde nehrál, nosil jen žluto-modré barvy. Nové angažmá bere jako velkou výzvu a posun v kariéře.

„Je to pro mě velice těžké loučení, protože ve zlínském klubu jsem celý život, je to můj domov. Je to těžké také kvůli situaci, ve které momentálně jsme. S čístým svědomím můžu říct, že jsem do poslední chvíle bojoval a udělal to nejlepší, co jsem mohl, abychom zůstali v lize. Samozřejmě mě to strašně mrzí, ale věřím, že kluci to vykopou zpátky, protože Zlín do ligy patří a i naši fanoušci si zaslouží, aby se tady první liga hrála," prohlásil Slončík.

„Zlín budu samozřejmě dál sledovat, budu fandit jak to jde a doufám, že se sem jednou zase vrátím. Děkuji moc.“ rozloučil se Slončík.

Devatenáctiletý záložník pochází z fotbalové rodiny. Jeho otec Petr kromě Zlína hrál také za Drnovice a Synot, mladší bratr Šimon působí ve Slavii Praha.

Tom Slončík patří do výjimečného zlínského ročníku 2004. Úspěchy sbíral v žácích i v dorostu, ve své věkové kategorii vždycky vyčníval, patřil k nejlepším. Skvěle zvládl také přechod do mužů, první šanci v nejvyšší soutěži mu dal trenér Pavel Vrba.

Debutoval loni v únoru proti mistrovské Spartě Praha.

Je historicky nejmladším hráčem, který v jednom utkání skóroval dvakrát. Povedlo se mu to proti pražským Bohemians 1905 (4:1). Bylo mu 18 let, 4 měsíců a 5 dnů.

V letošní sezoně odehrál třicet zápasů, ve kterých vstřelil pět branek a zaznamenal dvě asistence.

Reprezentant do 21 let dvakrát skóroval proti Olomouci, do střeleckých statistik se zapsal také v derby se Slováckem, v Teplicích a doma proti Českým Budějovicím. Celkem má na kontě 43 ligových startů a 7 gólů.

I díky tomu se stal Objevem letošní sezony 2023/2024.

Slončík má cenu! Zlínský talent se stal objevem letošní ligové sezony

Nyní tedy Slončík opouští milovaný Zlín a míří do Plzně, se kterou si zahraje Evropskou ligu.

„Viktorka? Obrovská výzva. Jakmile se tato možnost naskytla, měl jsem jasno. Je to pro mě další velký krok ve fotbalové kariéře,“ uvedl po podpisu čtyřleté smlouvy Tom Slončík. „Chtěl bych týmu v nové sezoně co nejvíce pomoci. Velkou výzvou pro mě bude i zahrát si poprvé v kariéře evropské poháry, moc se na to těším,“ prohlásil Slončík.

Devatenáctiletý šikula zřejmě nebude jediným hráčem, který po sestupu do druhé ligy končí na Letné. Zájem je i o další hráče. Dalšího mladíka Bužka by chtěla pražská Slavia, defenzivní středopolař by ale měl i dál působit ve Zlíně.

Otazník visí spíše nad staršími hráči. Žádný z nich sice oficiálně neskončil, nyní každý z nich zvažuje svoji budouvnost. Klub podle informací Deníku každému z hráčů nabídl upravenou smlouvu se sníženým základním platem.

Teď je na každém z nich, jak se k tomu postaví a zda v případě lepší nabídky zamíří jinam nebo zůstanou věrní Zlínu, kterému pomohou k okamžitému návratu do nejvyšší soutěže.

Zůstat by měl gólman Dostál i další odchovanci či srdcaři.