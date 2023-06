Na chvíli změní prostředí, opustí Baťovo město, Vršavu a vyrazí do přírody. Fotbalistům Zlína krátký letní dril zpestří soustředění ve Velkých Karlovicích. V podhůří Javorníků a Beskyd příští týden stráví čtyři dny.

Fotbalisté Zlína (bílé dresy) se ve druhém přípravném zápase utkali se slovenskou Žilinou. Hrálo se na Vršavě. | Foto: Deník/Libor Kopl

„Vyrážíme v pondělí a vracíme se ve čtvrtek,“ hlásí asistent trenéra Vít Vrtělka.

Do vyhlášené turistické destinace se těší. „Je tam krásně. Minule jsem měl pokoj s nádherným výhledem, snad to i teď bude stejné,“ říká s úsměvem.

Ševci se ale na známé dovolenkové místo nejedou kochat, nýbrž pracovat.

„Budeme mít dál dvoufázové tréninky, využijeme i okolní hřiště,“ ujišťuje Vrtělka.

I přesto se hráči stejně jako členové realizačního týmu na pobyt mimo Zlín těší. Alespoň na pár dnů opustí každodenní stereotyp. Tradiční kulisy Baťova města vymění za lesy, klid a přírodu.

„Jsem rád, že alespoň na pár dní změníme prostředí a chvíli budeme pracovat v jiných podmínkách. Chceme vidět kluky i mimo hřiště. Mužstvo se skládá za pochodu, z velké části bude nové. Určitě nám to prospěje,“ je přesvědčený Vrtělka.

Součástí kempu bude i nějaký teambuilding, klasické stmelení kolektivu. Další Vrbův asistent Jozef Šišják jistě něco vymyslí …

„Snad se to nezvrhne,“ doufá Vrtělka. Že by ale hráči porušili večerku a třeba i životosprávu, prý nehrozí. „Někdy je těžké ukočírovat, aby z jednoho piva nebylo deset, ale věřím, že si to pohlídáme,“ nepochybuje Vrbův asistent.

Ševci ve druhém zápase remizovali s Žilinou. Skórovali mladíci Číž se Slončíkem

Do Velkých Karlovic by s týmem mohly odcestovat i nějaké nové tváře. Proti Žilině žádná posila nehrála.

„Je pravda, že hráčů zatím není tolik, kolik bychom si přáli, ale přestupní termín je stále otevřený. Předpokládáme a věříme, že se brzy někdo objeví. S vedením se o tom bavíme. Víme, kde nás tlačí bota,“ uvedl.

Ve středečním přípravném duelu scházeli nejen nováčci, ale i mladíci Bužek, Hellebrand či Hamalčík. „Kluci se do plného tréninku zapojí v nejbližších dnech,“ těší Vrtělku.

Ševci nakonec s Žilinou remizovali 2:2. „Pro diváky to byl zajímavý zápas, pro nás srovnání s velmi kvalitním slovenským týmem. I když výsledek není až tak důležitý, o něčem vypovídá,“ ví dobře.

Vrtělka utkání rozdělil na dva poločasy. V obou částech našel pozitivní i negativní věci.

„Úvodní část byla z naší strany solidní. Byli jsme nebezpeční, vytvářeli si šance. Z nich jsme dali jednu branku, ale mohlo jich být klidně víc,“ ví dobře.

Ševci si pojistili opory. Smlouvu na Letné prodloužili hned čtyři hráči

Naproti tomu účastník Konferenční ligy v první půli vůbec nebezpečný nebyl. „Soupeř sice měl kvalitu na balonu a směrem dopředu, ale k ohrožení naší branky se nedostal,“ souhlasí.

Druhá půle pro prostřídání ale byla jiná. Šošoni, jak se týmu ze Žiliny přezdívá, výsledek dvěma brankami otočili a místy měli navrch.

„Nám se ale podařilo skóre srovnat a nakonec jsme mohli vstřelit i vítězný gól,“ připomíná Vrtělka.

Obadal ale hlavičkoval mimo, takže duel skončil nerozhodně 2:2.

Další zápas sehrají Zlíňané v sobotu na Vršavě proti druholigové Opavě. Duel začíná v 10.30.