Zlín – V současné chvíli jde o největší zlínské téma. Zatímco ostatní týmy FORTUNA:LIGY už vědí, kdy a kde odletí do zahraničí na herní soustředění, ševci jsou stále v nejistotě a jasno nemají ani na startu zimní přípravy.

Fotbalisté Zlína se připravují na Maltě (úterý) | Video: Libor Kopl

„Furt čekáme,“ krčí rameny trenér FC Zlín Bronislav Červenka.

Hlavně kvůli hráčům by moc rád na pár dnů vyrazil za lepšími podmínkami, někam na jih. „Mně je jedno, jestli by šlo o Slovinsko, Chorvatsko nebo Turecko. Hlavní je, abychom mohli trénovat na přírodní trávě, protože hřiště v Česku nyní nejsou připravené. Navíc nevíme, co bude v lednu. Věřím, že to dokážeme zrealizovat a že to klapne,“ říká Červenka.

Soustředění by samozřejmě přivítali i ostatní členové realizačního týmu. „Bylo by daleko lepší, pokud bychom se připravovali a hráli zápasy na přírodní trávě,“ ví dobře asistent trenéra Lukáš Motal.

Zlíňané se loni chystali deset dnů na Maltě, kam je pozval klubový partner, firma Tipsport.

Letos se tradičního přípravného klání na ostrově ve Středozemním moři zúčastní jiné mančafty.

Přednost dostali Olomouc s Hradcem Králové, které doplní slovenská Trnava a rakouská Austria Vídeň.

Ševci dříve létali do Turecka, předloni ale zůstali doma, což hrozí i letos. „Klíčové bude počasí. Rozhodneme se do čtrnácti dní,“ tvrdí generální manažer FC Zlín Zdeněk Grygera. „Pokud budou podmínky k tréninku příznivé, zůstaneme v Česku,“ přidává.

Jasné je, že zásadní roli při pobytu v zahraničí hrají peníze. Týdenní soustředění v Turecku vyjde na několik stovek tisíc korun, které se mohou hodit jinde.

Třeba konkurenční Slovácko ale letí k moři hned dvakrát.

Ve Zlíně kromě soustředění nyní řeší hlavně posílení mužstva. V úterý před úvodním tréninkem měl Grygera sezení společně s majitelem Zdeňkem Červenkou i hlavním trenérem, jmenovcem Bronislavem Červenkou. „Našli jsme shodu, takže některé věci se mohou i rychle finalizovat,“ dodal bývalý reprezentant.

Zdroj: Libor Kopl

