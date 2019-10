Jiráček a spol. po šesti duelech zase pomýšlejí na body, v cestě ale stojí nepříjemný protivník v čele s elitními útočníky Komličenkem a Mešanovičem.

„Mladá Boleslav je velmi obtížným soupeřem,“ uvědomuje si Kameník.

Tomu jsou Středočeši nejspíše souzení. Právě s Matějovským a spol. se totiž Zlíňané utkali na konci května ve finále play-off nadstavbové části, navíc Weberův tým vyfasovali i v MOL Cupu.

„Je to soupeř, se kterým hrajeme v poslední době asi nejčastěji. Bohužel ve vzájemném souboji nemůžeme využít Wágnera a Maška, kteří u nás hostují právě z Boleslavi. Nic s tím ale neuděláme, je to dané,“ ví Kameník.

Sedmatřicetiletý kouč si moc dobře uvědomuje, že čelit útočné síle protivníka nebude vůbec jednoduché. Boleslav zdobí především silná ofenziva. Pětadvacet branek dala už jenom Slavia.

Na hrotu řádí ruský car Komličenko. Elitní kanonýr loni ovládl tabulku střelců, když ve 32 duelech nasázel celkem 29 branek. Letos dal osm gólů v osmi zápasech.

Velkou hrozbou je však i druhý boleslavský útočník. Mešanovič letos skóroval šestkrát, další tři góly připravil. Zlínská defenziva se tak bude muset mít na pozoru.

„Tým je delší dobu spolu, dokáže si vyhovět. V Mladé Boleslavi dali dohromady výbornou útočnou dvojici, možná nejlepší v lize, která se skvěle doplňuje. Komličenko i Mešanovič jsou jinými typy fotbalistů, ale oba jsou góloví. Nedávno odepisovaný Matějovský je možná nejlepší střední záložník v lize. Hru tam řídí. Navíc v Boleslavi dokázali najít stoperskou dvojici, krajní hráče. Nečeká nás nic jednoduchého,“ tuší Kameník.

Tým z města automobilů je v lize třetí, ale body sbírá hlavně doma, kde je stoprocentní. Jinak venku ještě Matějovský a spol. nevyhráli. Jediný bod se štěstím uhráli na Slovácku.

„U Mladé Boleslavi vnímám rozdíly v domácích a venkovních duelech, ale to především po výsledkové stránce. Je to pouhá statistika nebo shoda okolností a náhod, protože Mladá Boleslav se i v těch venkovních zápasech prezentuje jako velmi kvalitní tým, který je nebezpečný pro každého soupeře,“ všímá si Kameník.

I když favoritem jsou Středočeši, ševci body rozhodně nemohou rozdávat. Z předposlední pozice se na ligovou tabulku nedívá dobře. Fastavu dodala klid na práci reprezentační přestávka.

„S hráči jsme strávili větší čas spolu a věnovali se věcem, které nás delší dobu trápí. A to ať už do defenzivy, tak do ofenzivy. Nějaký pokrok ale můžeme hodnotit až s prvním ostrým mistrovským utkáním, které nám napoví a ukáže, do jaké míry jsme v práci pokročili, nebo ne,“ říká Kameník.

S přístupem svěřenců je však spokojený. „Líbí se mi, jak k tomu hráči přistupují a jakým způsobem spolupráce probíhá,“ pochvaluje si.

Problémem jsou absence. V sobotu po vzájemné dohodě klubů nemohu hrát Mašek s Wágnerem, kteří v Baťově městě hostují právě z Mladé Boleslavi. Mimo hru dál zůstává zraněný Hlinka, na marodce je také brankář Dostál, Janetzký, Čanturišvili či Giorgadze. A nepravděpodobný je i start klíčového útočníka Poznara, který si na pondělním tréninku natáhl sval. Celkem Zlínu schází dvanáct hráčů širšího kádru!

Kameník věří, že ztráty dokáže nahradit. Zároveň je rád, že si obnovou premiéru na pozici hlavního trenéra odbude doma na Letné. „Přeji si, aby přišlo hodně lidí a podpořili nás v tomto důležitém utkání. Aby nám fandili, povzbuzovali a pomohli nám k tomu, abychom ten zápas zvládli hlavně výsledkově,“ dodal Kameník.

FORTUNA:LIGA, 13. kolo -

FC Fastav Zlín (15.) – FK Mladá Boleslav (3.)

Výkop: dnes v 16.30, stadion Letná

Rozhodčí: Proske - Kotík, Dresler (Adámková)

Ligová bilance: 6-2-12

Poslední zápas: 0:3 (52. Komličenko z penalty, 72. Přikryl, 89. Ladra, 24. května 2019)

Pravděpodobné sestavy: Zlín: Rakovan – Matejov, Buchta, Hnaníček, Bartošák – Džafić, Podio, Folprecht, Jiráček, Fantiš – Železník.

Mladá Boleslav: Stejskal – Jakub Klíma, Tataev, Pudil, Křapka – Hubínek – Budínský, Matějovský, Fulnek – Mešanovič, Komličenko.

Tip deníku: 1:1