Konec sezony se blíží, ve FORTUNA:LIZE těžce přituhuje. Není prostor na vtípky ani na další zaváhání. Fotbalisté Zlína jsou přitlačení ke zdi, musí se ještě více rvát. Ševci se ve druhém kole nadstavbové části skupiny o záchranu představí na půdě Karviné.

Oba týmy doposud získaly shodně pětadvacet bodů a je jasné, že vítězství ve Slezsku Červenkův tým bez ohledu na ostatní výsledky posune minimálně na předposlední patnáctou pozici. Další veledůležitá bitva se odehraje ve Slezsku v neděli od osmnácti hodin.

Ševci si rozebrali a vyříkali nevydařený duel v Pardubicích, porážku 0:2 už hodili za hlavu, v týdnu se důkladně připravovali a nyní se soustředí na nejbližší duel, který patří v sezoně k těm stěžejním.

„Pro obě mužstva to bude fyzicky i psychicky velice náročné a bojovné utkání. Každý ví, jaká je situace, o co se hraje. Samozřejmě vnímáme důležitost střetnutí. Věřím, že se s tím popereme, že to zvládneme a nějaký bod si odtud odvezeme,“ doufá nejen asistent trenéra FC Zlín Lukáš Motal.

Ševci mají před veledůležitým střetnutím o motivaci postaráno. Před dvěma týdny Karviné doma podlehli 0:1 a nyní si ztracené body chtějí uzmout zpět. Z týmu sálá pozitivní energie, je cítit odhodlání. Každý z hráčů je připraven odvést maximum, bít se Zlín.

„Všichni to vnímáme, přemýšlíme o tom, žijeme tím každou minutu. V této fázi sezony máme fotbal v hlavě pořád. Je to naše poslání, práce, která nás nyní provází neustále. Jde hlavně o to, aby to hráče nesvazovalo. Kluky se snažíme povzbudit, situaci i trošku odlehčit,“ říká Motal.

„Sice máme i nějaké menší šrámy, ale věřím, že všichni půjdou i přes nějakou bolest, že každý bude chtít pomoct týmu, abychom konec sezony zvládli,“ přidává.

Všichni ševci dobře vědí, že k úspěchu vede cesta pouze přes poctivý, organizovaný, disciplinovaný a odvážný výkon, který musí být daleko lepší než minulý týden v Pardubicích.

„Chceme do naší hry přidat víc bojovnosti, běhání, zarputilosti. Musíme víc jít za vítězství, za těmi body,“ burcuje Motal.

Ani Slezanům úvodní duel nadstavby výsledkově nevyšel. I když Karvinští na hřišti Jablonci díky vlastní brance Haidersona Hurtada a po přímém kopu Jiřího Fleišmana dvakrát vedli, nezvládli závěr a nakonec na Střelnici smolně padli 2:3.

V první půli srovnal ex-zlínský Vachtang Čanturišvili, v 89. minutě srovnal střídající Jakub Martinec a obrat završil v šesté minutě nastavení premiérovým gólem v nejvyšší soutěži střídající Matěj Náprstek.

Karviné po těsné prohře klesla na předposlední patnácté místo, před Zlínem je jenom díky lepšímu skóre a vyššímu postavení po základní části. Na třináctou pozici, která jako první znamená záchranu, ztrácí oba týmy šest bodů.

„Jsme v pozici, že prostě musíme vyhrávat! V neděli potřebujeme opravdu nutně zvítězit. Nic jiného než zisk tří bodů nebereme,“ tvrdí záložník MFK Lukáš Budínský.

Slezané porazili rivala v obou letošních duelech, teď by rádi zaknihovali další triumf.

„Uvidíme, s čím Zlín k nám přijede, ale my hrajeme doma a potřebujeme získat tři body! Hráli jsme s nimi před čtrnácti dny, ale u nich. Tentokrát to ale to bude o něčem jiném,“ tuší Budínský, který je se čtyřmi góly a čtyřmi asistencemi nejproduktivnějším hráčem Karviné.