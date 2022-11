Ševci se po zpackaném podzimu chtějí revanšovat věrným fanouškům, favoritovi oplatit srpnový výprask 1:4 z Edenu a ztížit mu cestu za dalšími třemi body, které sami moc potřebují k udržení v nejvyšší soutěži. „Dobře víme, že soupeř stíhá Plzeň, takže mu velí u nás zvítězit. My Slavii nemůžeme porážet, ale porazit ano. A uděláme maximum pro to, aby se nám to podařilo,“ slibuje zlínský trenér Jan Jelínek.