„Splnili jsme cíl a postoupili. Myslím si, že diváci viděli zajímavý a dramatický fotbal. Přispěl k tomu i nadšený výkon domácích. Samozřejmě jsem si od nás představoval lepší hru, ale máme postup, jedeme domů a budeme se připravovat na Jablonec,“ stručně pravil zlínský kouč Josef Csaplár.

Výkon soupeře tradičně hodnotit nechtěl, k vlastnímu týmu byl ale kritický.

„V první půli jsme měli dvě, tři možnosti, vše vyvrcholilo vedoucím gólem. Po něm to zase upadlo do stavu, který nebyl dobrý, ale spíš profesorský,“ prohlásil Csaplár.

To domácí kouč byl paradoxně i přes porážku svých svěřenců tím spokojenějším.

„Jsme zklamaní. I když jsme vypadli, musím před celým týmem smeknout. Hlavně v prvním poločase se kluci vybičovali ke skvělému výkonu. Jen škoda, že jsme neproměnili další velké šance, stačilo mít v koncovce lepší kvalitu,“ pochvaloval si trenér domácích David Oulehla.

Favorizovaným hostům k usnadnění situace příliš nepomohla ani vedoucí branka Fantiše. Severočeši totiž skóre bleskově srovnali. První střelu brankář Rakovan ještě vyrazil, ale proti pohotové dorážce Bredy už byl bezmocný.

Trenér Fastavu Josef Csaplár šetřil na severu Čech některé opory, chyběl také vykartovaný Folprecht. Šanci od první minuty naopak dostali Rakovan, Matejov, Nečas, Hnaníček nebo Železník.

Moravané se proti organizovanému a houževnatému soupeři složitě prosazovali. Domácí bojovali, v první půli měli více brankových příležitostí. Ondráček však po Bredově centru v pádu minul zlínskou branku, hlavičku Richtera zase bravurním zákrokem zneškodnil gólman Rakovan.

Varnsdorf v první půli skóroval ještě jednou, ale sudí Ginzel branku Ondráčka kvůli ofsajdu neuznal.

„Odehráli jsme dobrý zápas, hlavně první poločas. Jen škoda, že jsme tam nedali více branek. Měli jsme ze Zlína zdravý respekt a ukázali, že jsme z něj nebyli podělaní. Jen škoda toho výsledku,“ smutnil varnsdorfský štírek Pavlo Rudnytskyy.

Hráči Fastavu se ve druhé půli snažili kombinovat, mnoho vyložených šancí ale neměli. Hosty nakonec vysvobodil až střídající Poznar.

„My dostáváme strašně moc gólů ze standardek. A dneska to bylo vidět, Poznar si tam zkušeně našel míč a rozhodl. Je to velká škoda, byl to asi náš nejlepší výkon. Pokud budeme hrát tak, jako v prvním poločase, věřím, že se v druhé lize zvedneme a začneme konečně sbírat body,“ pevně věří jediný domácí střelec David Breda.

Zbytek utkání si Moravané taktickou hrou pohlídali. Dál jdou v poháru po těsné výhře 2:1, kterou se naladili na sobotní ligovou bitvu s Jabloncem.

MOL Cup, 3. kolo -

FK Varnsdorf – FC Fastav Zlín 1:2 (1:1)

Branky: 20. David Breda – 16. Antonín Fantiš

Rozhodčí: Ginzel – Kříž, Novák (Ulrich)

Žluté karty: Barac, Kocourek – Giorgadze, Buchta, Hnaníček, Matejov, Poznar, Azackij

Diváci: 820

Varnsdorf: Vaňák – Rudnytskyy, Richter, Lehoczki, Heppner – Bláha, Hauser – Barac (81. Kazda), Kocourek, Breda (85. Micovčák) – Ondráček (86. Šimon). Trenér: Oulehla.

Zlín: Rakovan – Matejov, Buchta, Giorgadze (55. Azackij), Nečas – Hnaníček – Mašek, Jiráček – Železník (90. Cedidla), Wágner (54. Poznar), Fantiš. Trenér: Csaplár.