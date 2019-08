Na Střeleckém ostrově, kde se ve FORTUNA:LIZE představí po dlouhých deseti letech, vyzvou nováčka z Českých Budějovic.

Oba týmy mají po minulém víkendu co napravovat. Ševci před vlastním publikem vyhořeli s Karvinou, Dynamo zase nezvládlo duel v Mladé Boleslavi, kde po prvním poločase vedlo 2:0, ale nakonec padlo 2:4. „Zkraty jednotlivců nás připravily už o hodně bodů,“ láteřil kouč nováčka David Horejš.

Jihočeši se po slibném vstupu do sezony zasekli. Elán vyprchal, České Budějovice prohrály poslední tři zápasy, navíc v nich inkasovaly celkem devět branek. Právě současného rozpoložení protivníka se pokusí zlínští fotbalisté využít. Problém je, že hráče Fastavu sužuje koncovka.

„Vždycky říkám, že my máme mámy a táty všech šancí. To, co my nedáme, je neuvěřitelné. Provází nás to dlouho, máme s tím ohromný problém,“ říká kouč Zlína Josef Csaplár.

Jihočeši ještě nastoupí bez bývalého reprezentanta Tomáše Sivoka. Zkušený pětatřicetiletý stoper se nováčkovi nejvyšší soutěže zřejmě upíše až v reprezentační přestávce. Citelně scházet Českým Budějovicím proti Zlínu bude i Jiří Kladrubský. Kapitán týmu totiž vyfasoval za úder hlavou Murisi Mešanovičovi stopku na tři soutěžní zápasy.

Naopak Ukrajinec Azackij, jenž byl vyloučen doma proti Karviné, si trest odpykal již v pohárovém utkání v Uničově.

Trenér Csaplár bere duel naprosto vážně.

„Možná ta facka s Karvinou byla dobrá, protože kdybychom vyhráli, jsme čtvrtí a výsledek by mohl zakrýt věci, které by se měly změnit a posunout. Takhle jsme ostražitější,“ prohlásil.

Čas předložení komplexní analýzy se blíží. „Není to ale o Csaplárovi, že si něco vymyslel a jde proti klubu,“ říká. „Všichni víme, že někoho potřebujeme, víme i posty, ale není to pouze o hráčích,“ pokračuje. „Je to o hardwaru, což je zázemí, a softwaru. Tedy lidech, třeba dalších trenérech. Ještě uvidíme, jak to bude vypadat po Budějovicích,“ dodal.

Fanoušci Fastavu věří, že zpráva bude pozitivní. Stejně jako nedělní hra a výsledek.

FORTUNA:LIGA, 8. kolo –

SK Dynamo České Budějovice (15.) – FC Fastav Zlín (11.)

Výkop: zítra v 16.30, stadion Střelecký ostrov

Rozhodčí: Hrubeš - Blažej, Hock (Hocek)

Ligová bilance: 7-5-6

Poslední zápas: 1:0 (52. Petr Benát, 8. března 2009)

Pravděpodobné sestavy: České Budějovice: Staněk – Čolić, L. Havel, P. Novák, Helešic – Čavoš, Kulhánek – Brandner, Javorek, Provod – Schranz.

Zlín: Dostál – Hlinka, Buchta, Bartošák – Fantiš, Mašek, Jiráček, Podio, Čanturišvili – Džafić, Poznar,

Tip deníku: 1:2