Úsměvy a dobrá nálada nevydržely, fanoušci fotbalového Zlína v neděli večer opouštěli Letnou zklamaní a smutní. Ševci nezvládli čtvrté utkání nadstavbové části FORTUNA:LIGY, po domácí porážce s Bohemians Praha 1905 1:2 jsou blízko sestupu do druhé ligy. Existenční duel sledovalo podobně jako ve čtvrtek 3 481 diváků. Byli jste v hledišti mezi nimi? Najděte se na fotkách externího fotografa Deníku Jana Zahnaše!

Fotbalisté Zlína hráli doma s Bohemkou | Video: Jan Zahnaš

Zlín v lize posedmé za sebou nezvítězil a před závěrečným kolem nadstavby zůstal na dně tabulky o dva body na dvojicí Karviná a České Budějovice. Poslední místo jako jediné znamená přímý sestup.

Ševci uzavřou nadstavbu za týden v Jablonci a k odvrácení pádu do druhé ligy budou potřebovat zvítězit.

„Do Jablonce pojedeme vyhrát, to je jediná varianta, která nás může posunout do baráže. Musíme to tam dotlačit," burcuje kouč Zlína Bronislav Červenka.

Klokani mají klid. Náladu si zvedli v Baťově městě, uspěli po třech nezdarech.

„Výhra se nerodila úplně snadno, domácí bojovali o holý život. Viděl bych tam trochu paralelu s minulým domácím utkáním s Karvinou. Dokázali jsme si vytvořit velké šance, břevno, neproměníme to a pak se v utkání trápíme. Hráči k tomu ale přistoupili velmi dobře. Cítili, že potřeba vyhrát, protože se nám to už několik zápasů nepovedlo. Byla to válka se vším všudy,“ prohlásil kouč Pražanů Jaroslav Veselý.

Po utkání chválil i rozhodčí, včetně těch u videa. „Výroky na hřišti byly konzistentní, na obě strany penalty a odvolané góly byly rovněž posouzeny za neregulérní správně. Pískat takhle důležitý zápas není jednoduché a klobouk dolů před rozhodčími, jak to zvládli," pronesl Veselý.

Červenka: V Jablonci to musíme zvládnout, i kdybychom tam měli položit život

Červenka s ním nesouhlasil. Vadil mu hlavně neuznaný gól Žáka na konci první půle. „Rozklíčovat tuhle situaci jako ofsajdovou ani nelze, takže nevím, co tam viděli,“ hněval se kouč Zlína.

V 69. minutě opět domácí už zvedali ruce, ale gól neplatil ani tentokrát, neboť Žák zakončoval z ofsajdu. O pět minut později se už skóre změnilo, a to na opačné straně. Matoušek při brejku vysunul Prekopa, jehož lob zapadl za vyběhnuvšího Dostála. Šestadvacetiletý slovenský útočník dal v české lize poprvé dvě branky v jednom utkání a polepšil si na osm gólů v sezoně nejvyšší soutěže.

Domácí už v křeči srovnat nedokázali a před posledním kolem nadstavby si výrazně zkomplikovali svoji pozici.

Zlín zvítězil nad klokany v jediném z posledních 13 vzájemných ligových utkání, s Jabloncem má bilanci ještě horší. Severočechy neporazil 22 zápasů v řadě.