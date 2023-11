Na velmi těžkého soupeře narazí ševci po reprezentační přestávce. Zlínští fotbalisté se v 16. kole FORTUNA:LIGY představí v epet ARENĚ, kde vyzvou vedoucí tým a obhájce mistrovské trofeje, pražskou Spartu.

Fotbalisté Zlína (žluté dresy) se ve 23. kole FORTUNA:LIGY postavili pražské Spartě. | Foto: Jan Zahnaš

Historicky nejúspěšnější český fotbalový klub si nedělním duelem, který začíná v osmnáct hodin, připomíná významné výročí 130. let od založení.

„Atmosféra na Spartě bývá vždycky výborná. Spartu při domácích zápasech vždy žene plný stadion, takže nevím, v čem to pro ně bude jiné. Fanoušci na Spartu chodí, podporují ji. To výročí je krásné, pro nás to možná bude o něco slavnostnější, ale věřím, že to bude dobrý zápas a nezklameme," prohlásil trenér Zlína Bronislav Červenka.

Moravané se pokusí domácí oslavy překazit a na Moravu odvést nějaký bod, který by se jim náramně hodil v boji o udržení v nejvyšší soutěži.

„Víme, že Sparta je mistr ligy, aktuální lídr. Bude to pro nás těžké, ale doufám, že před vyprodaným stadionem a ve výborné atmosféře ukážeme svoji kvalitu. Stažené kalhoty rozhodně nemáme," tvrdí zlínský brankář Stanislav Dostál.

Ševci do hlavního města odjedou pozitivně naladění po předcházejících dobrých výkonech i výsledcích. Naposledy remizovali doma s Jabloncem 1:1 a ani ve čtvrtém soutěžním zápase pod trenérem Bronislavem Červenkou nenašli přemožitele.

Červenka před Spartou: Nejsme předem poražení. Zima? Hráči se budou více hýbat

Zlíňané bodovali v nejvyšší soutěži potřetí v řadě a odpoutali se z posledního místa.

„Můžeme tam jet natěšení, takový zápas je radost hrát. Nemáme se čeho bát. Naopak, můžeme se ukázat, potvrdit zlepšení, naše předcházející výkony, výsledky," uvedl Dostál.

Nyní ale mají v cestě mimořádně zdatného protivníka, hlavního kandidáta na titul, který navíc na víkend chystá velkou slávu.

„Každý zápas nám něco ukáže. Do konce podzimu nás čekají ještě čtyři zápasy a všechny jsou s velmi dobrými soupeři. Sparta a Slavia samozřejmě patří ke špičce tabulky. Víme, že to bude náročné. Ale tak to máme každý týden. Do utkání jdeme s pokorou. Víme, jaká kvalita nás čeká. Určitě se předem nevzdáváme. Budeme bojovat o co nejlepší výsledek a hlavně body," říká Červenka.

Sparta minulý čtvrtek 16. listopadu oslavila 130. výročí založení. Letenští k významnému jubileu přichystali řadu akcí včetně vydání knihy Národ Sparta.

Oslavy vyvrcholí v neděli 26. listopadu právě v zápase se Zlínem, v němž soupeř nastoupí ve výročních černo-zlatých dresech.

Dostál se na Spartu těší: Stažené kalhoty nemáme. Takový zápas je radost hrát

Svěřenci dánského trenéra Briana Priskeho oslavili letošní výročí s předstihem už v květnu, když získali první titul po devíti letech a celkově 37. v dějinách.

Hlavní oslavy probíhají tento měsíc. Klub měl Galavečer ve Veletržním paláci. V pátek se na stadionu na Letné koná den otevřených dveří, ve středu na stejném místě proběhne darování krve, které je součástí 17. ročníku Sparťanské krve.

Pražanům se letos daří. Ligu vedou o dva body před městským rivalem Slavií a v domácím poháru jsou stejně jako ševci ve čtvrtfinále. Zároveň ve skupině Evropské ligy bojují o postup do jarní vyřazovací fáze.

Naposledy vydřeli výhru 1:0 v Ostravě. Stačila jim k tomu jediná střela mezi tyče, kterou ve 48. minutě vyslal hlavou po rohu Filip Panák. Letenský obhájce titulu v nejvyšší soutěži naplno bodoval popáté z posledních šesti kol a pojistil si vedení v tabulce.

Spartu táhnou hlavně borci ze zahraničí. Mezi hlavní opory týmu patří brankář Peter Vindahl, obránce Asger Sørensen, záložníci Kaan Kairinen, Veljko Birmančevič, Qazim Laci nebo útočník Lukáš Haraslín. Z českých reprezentantů dostávají nejvíce prostoru Jan Kuchta, Martin Vitík či Lukáš Sadílek, kapitán Ladislav Krejčí je nyní zraněný.

„Celá ofenziva Sparty je nesmírně silná, těžko z ní vybrat jednotlivce," dodává Dostál.

Hostům bude v hlavním městě scházet obránce Kolář, kterého čeká operace. Úplně fit není ani Španěl González, část utkání ale nejspíše zvládne.