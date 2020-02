„Soupeř může být nervózní, tlak na něj bude o něco větší. Na druhé straně i my potřebujeme získat nějaké body. Sparta navíc hraje doma, je ve výhodnější pozici. Uvidíme, jak se s tím popasuje,“ uvedl zlínský trenér Jan Kameník.

Svoji pozici neřeší, i když je jasné, že v případě dalších neúspěchů se bude generálnímu manažerovi Grygerovi i majiteli klubu Červenkovi zpovídat. Osmatřicetiletý kouč si ale tlak nepřipouští. Pro úspěch týmu dělá maximum.

Stejně na tom je ale také Václav Kotal.

Sedmašedesátiletý odborník, který ve Spartě vystřídal odvolaného kolegu Jílka, ale při své premiéře na lavičce slavného klubu neuspěl, když Pražané padli v Olomouci 0:1 a na druhou Plzeň, jejíž pozici chtěli atakovat, ztrácejí z šestého místa už jedenáct bodů.

„Nějaká změny byly v sestavě i hře Sparty patrné, ale nebyly nijak zásadní. Ale to se dalo čekat, vždyť trenér Kotal vedl tým na třech trénincích, takže těžko mohl udělat nějakou revoluci nebo převrat. Teď ale měl víc prostoru na práci,“ pronesl Kameník.

Bývalý trenér Hradce Králové, Jablonce, Brna nebo reprezentace do 17 let, jenž si na Letnou jako asistenta přivedl Michala Šmardu ze Slovácka, by rád pomohl vrátit Letenské tam, kam podle něj patří. První úkol, zlepšit obrannou fázi i herní projev, zvládl, výsledky se ale zatím nedostavily.

„Chci přesvědčit hráče, že to, co po nich s realizačním týmem budeme chtít, by mělo být ku jejich prospěchu a samozřejmě ku prospěchu Sparty," uvedl po svém nástupu.

Další ztrátu si nepřipouští.

„Pro nás neexistuje nic jiného než výhra, takže hráči, co nastoupí, musí odevzdat maximum, abychom byli úspěšní," prohlásil Kotal.

„Zlín je velmi nepříjemné mužstvo, hraje hodně zezadu, ale po stranách mají nebezpečné protiútoky," dodal.

Ani jeden ze soupeřů není před vzájemným duelem v pohodě. Ševci ale na protivníka nehledí, svých starostí mají dost.

Hlavní je teď neinkasovat, protože na to, aby někoho přestříleli, Jiráček a spol. momentálně nemají.

„Do každého zápasu jdeme s tím, že nechceme dostat gól. Abychom ale byli úspěšní, musíme být také nebezpeční směrem dopředu. Jenom bránit nemůžeme, to by byla naše smrt,“ ví osmatřicetiletý trenér, který už bude mít k dispozici útočníky Poznara a Ikauniekse.

„Pojedou s námi, ale neprozradím, zda budou hrát od začátku nebo začnou na střídačce,“ dodal Kameník.

FORTUNA:LIGA, 23. kolo -

AC Sparta Praha (6.) - FC Fastav Zlín (13.)

Výkop: sobota v 17.00, Generali Česká pojišťovna Arena

Rozhodčí: Orel – Hájek, Pečenka (Pechanec)

Ligová bilance: 16-6-7

Poslední zápas: 2:0 (5. Tetteh, 19. Kanga z penalty, 15. září 2019)

Pravděpodobné sestavy: Sparta Praha: Heča - Vindheim, Mandjeck, Hancko, Hanousek - Moberg Karlsson, Dočkal, Sáček, Kanga, Frýdek – Hložek.

Zlín: Rakovan – Cedidla, Buchta, Simerský – Matejov, Jiráček, Hlinka, Čanturišvili – Fantiš, Jawo, Janetzký.

Tip deníku: 2:0