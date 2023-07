Úvodní vysoká porážka v Karviné je zapomenutá, náš tým se po krátké letní pauze poprvé představí v domácím prostředí. Ševci ve 2. kole FORTUNA:LIGY vyzvou mistrovskou Spartu, s favoritem se pokusí získat první letošní body. Zda se jim to povede, ukáže sobotní mistrovský duel, který před zaplněnou Letnou začíná v patnáct hodin.

Zlínský křídelník Vukadin Vukadinovič při zápase se Spartou. Foto: FC Zlín | Foto: FC Trinity Zlín

Ševci jsou natěšení, na zápas důkladně nachystaní. První porážku už hodili za hlavu, v nepovedeném utkání v Karviné se dál nepitvají. Vyhlížejí třaskavou bitvu s posledním mistrem. Těší se, až vyzvou obhájce trofeje.

„Bude plný dům, přijde spousta diváků. Můžeme být rádi, že hrajeme proti takovému soupeři. Sami víme, jak to bylo minulou sezonu, že jsme málem sestoupili. Měli bychom si vážit, že ve Zlíně hrajeme ligu. Musíme všem ukázat, že na to máme,“ burcuje před sobotním šlágrem Vukadin Vukadinović.

Zkušený dvaatřicetiletý srbský křídelník ve Spartě v minulosti působil, souboje s bývalým klubem ale již tolik neprožívá. Vždyť v české lize hrával za Slavii, Jablonec, Karvinou či Teplice.

„Samozřejmě se těším, ale dobře vím, že nás čeká těžké utkání. Asi není úplně špatně, že Spartu máme doma hned na začátku ligy, ve druhém kole. Soupeř může být trošku nerozehraný, my se ale díváme sami na sebe. Po nezvládnutém utkání v Karviné máme co napracovat,“ ví dobře Vukadinović.

Vrba před Spartou: Nebudu tvrdit, že nastoupí stejná sestava jako v Karviné

Ševci se pokusí před zaplněnou Letnou překvapit, získat první body do tabulky.

„Klíčových bude celých devadesát minut, ale pokud dostaneme brzy gól, tak je to pro mužstvo složitější. Většina týmů proti Spartě chce hrát ze zajištěné obrany a čeká na příležitost, která může přijít ze standardní situace nebo z brejků. I tak to pro diváky může být zajímavé utkání. Sparta bude útočit, my budeme chtít doma uspět. I když soupeř bude chtít dominovat, my se taky budeme snažit útočit a vstřelit branku,“ líčí trenér Pavel Vrba.

Sparta v uplynulém ročníku pod dánským trenérem Brianem Priskem ukončila dlouhé čekání na titul, které trvalo devět let. Obhájit titul ale Letenští naposledy dokázali v roce 2001.

„Všichni máme stejné cíle. Souhlasím s tím, že bude těžší jej získat než v minulé sezoně. Víme, že to od nás bude vyžadovat ještě více práce. Jsme ale hladoví a připravení na další sezonu," prohlásil kouč Pražanů Brian Priske.

Vukadinović: Sparta konečně jde správnou cestou. My jsme facku nečekali

Fotbalisty pražské Sparty v týdnu posílil dánský brankář Peter Vindahl Jensen. Pětadvacetiletý gólman zamířil k českému šampionovi na roční hostování s opcí na přestup z nizozemského Alkmaaru.

Sparta řešila brankářskou pozici prakticky po celou přípravu. Pražané do poslední chvíle věřili, že se jim znovu podaří získat z Manchesteru United Matěje Kováře, který v minulé sezoně na Letné coby jednička hostoval.

Vzhledem k blížící se kvalifikaci Ligy mistrů však již sparťanské vedení nechtělo na rozhodnutí anglického klubu déle čekat.

Ve víkendovém úvodním kole ligové sezony nastoupil mezi tyčemi Vojtěch Vorel a čistým kontem přispěl k výhře 2:0 nad Olomoucí.

„Sparta v domácím prostředí a před plným stadionem hrála hodně ofenzivní fotbal. Bylo vidět, že chce napadat soupeře hodně vysoko. Snaží se být při presinku hodně nebezpečná. Sparta má v sestavě nejen Haraslína, který byl proti Olomouci klíčovým mužem a zápas rozhodl, ale v kádru má spoustu dalších hráčů, kteří mají svoji kvalitu. Sparta je velký favorit,“ uznává Vrba.

Zlíňané se naposledy Pražanům postavili letos v únoru, kdy před vlastním publikem padli 2:3.

„Zápas si dobře vybavuji. Byla to trošku divočina. My jsme nechytili začátek a po poločase prohrávali 0:3. Výsledek jsme však po přestávce snížili a mohli dokonce vyrovnat. Určitě budu dbát na to, abychom do utkání vstoupili mnohem odvážněji než v zápase, který jsme tady na jaře nezvládli,“ říká kouč Vrba.